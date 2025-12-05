Glanz, Glamour und große Roben bei Mon Cherie

Hollywood trifft auf Glanz und Glamour! Bei der Mon Chéri-Gala in München funkelten die Stars in extravaganten Roben, posierten im Blitzlichtgewitter und plauderten ihre besten Glücksmomente aus. Außerdem verraten wir welcher Promi-Ehemann so gar keine Lust mehr auf den roten Teppich hat.