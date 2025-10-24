Huch! Daniela Katzenberger zeigt sich „oben ohne“

Sexy Kurven, eine lange blonde Mähne und immer einen frechen Spruch auf den Lippen – so kennen und lieben die Fans Daniela Katzenberger. Und weil die „Katze“ sich auch nicht scheut, sich auch mal von einer anderen Seite zu zeigen, überraschte sie ihre Anhänger jetzt mit einem „Oben ohne“-Bild in ihren Instagram-Storys.