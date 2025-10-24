Vorteilswelt
Insta-Überraschung

Huch! Daniela Katzenberger zeigt sich „oben ohne“

Society International
24.10.2025 18:00
Daniela Katzenberger postete ganz zur Freude der Fans ein „Oben ohne“-Bild auf Instagram.
Daniela Katzenberger postete ganz zur Freude der Fans ein „Oben ohne"-Bild auf Instagram.

Es ist ein seltener Anblick, der sich den Fans von Daniela Katzenberger gerade auf Instagram geboten hat. Denn die TV-Blondine zeigte sich doch tatsächlich „oben ohne“ ...

Sexy Kurven, eine lange blonde Mähne und immer einen frechen Spruch auf den Lippen – so kennen und lieben die Fans Daniela Katzenberger. Und weil die „Katze“ sich auch nicht scheut, sich auch mal von einer anderen Seite zu zeigen, überraschte sie ihre Anhänger jetzt mit einem „Oben ohne“-Bild in ihren Instagram-Storys.

Keine nackte Haut, aber ...
Doch wer jetzt glaubt, die 39-Jährige hätte ihre Hüllen fallen lassen, der irrt. Stattdessen trennte sich die „Katze“ kurzerhand von ihren Extensions – und schoss gleich mal ein Selfie mit dem neuen Look.

Wohl auch zur Freude ihrer Fans, denn obwohl es auf dem Schnappschuss keine nackte Haut zu sehen gibt, ist die TV-Blondine mit dem frechen Clavi-Cut, der ihr bis zum Schlüsselbein reicht, dennoch ein echter Hingucker.  

Neuer Look? Daniela Katzenberger zeigt sich in ihrer Instagram-Story „oben ohne“ Extensions.
Neuer Look? Daniela Katzenberger zeigt sich in ihrer Instagram-Story „oben ohne" Extensions.

Neuer Look?
Ob die „Katze“ sich die neue Frisur nun länger stehen lässt oder nicht, das verriet sie übrigens nicht. Vermutlich wird sie aber nicht auf ihren ikonischen Look mit ihrer langen Mähne verzichten wollen ...

Ab dem 21. November gibt es für die Fans von Daniela Katzenberger jedenfalls wieder jede Menge Nachschub. Dann startet nämlich die neue Staffel der Reality-Show „Daniela Katzenberger“ auf VOX.

Und da geht‘s wohl auch wieder ordentlich rund bei den Katzenbergers, denn die Reality-Beauty verkündete schon vorab stolz, dass die neuen Folgen „noch geiler“ als die vorherigen sein werden ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
