Vor Augen der Tochter

Deutscher Passagier stirbt auf Flug von Kanaren

Ausland
04.12.2025 21:19
Ein Flug der Airline Eurowings musste am Sonntag wegen eines Notfalls zwischenlanden.
Ein Flug der Airline Eurowings musste am Sonntag wegen eines Notfalls zwischenlanden.(Bild: Andreas Tröster)

Ein Flug von Gran Canaria nach Hamburg endete am Sonntag in einer Tragödie. Ein deutscher Tourist erlitt auf dem Flug einen Herzinfarkt. Trotz Zwischenlandung kam jede Hilfe für den Mann zu spät.

Auf einem Eurowings-Flug von Gran Canaria nach Hamburg ist ein Passagier gestorben. Die Maschine mit sechs Crew-Mitgliedern und 175 Passagieren an Bord habe wegen des medizinischen Notfalls außerplanmäßig in Bilbao zwischenlanden müssen, teilte die Airline mit. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet.

Jede Hilfe kam zu spät
Nach Angaben der Zeitung „Euro Weekly News“ soll es sich um einen Rentner gehandelt haben, der mit seiner Tochter unterwegs war und während des Fluges einen Herzinfarkt erlitt. Zuerst hätten Crewmitglieder und einige Passagiere versucht, dem Mann zu helfen, doch er verstarb noch im Flugzeug.

200 Passagiere in Bilbao gestrandet
In Bilbao gelandet, versuchten Rettungskräfte noch den Mann wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Flug ist danach nicht sofort fortgesetzt worden, sondern erst am nächsten Tag. Besatzung und die rund 200 Passagiere verbrachten die Nacht in der spanischen Stadt. Eurowings sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Mitgefühl aus. 

