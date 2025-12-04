Deutscher Passagier stirbt auf Flug von Kanaren

Jede Hilfe kam zu spät

Nach Angaben der Zeitung „Euro Weekly News“ soll es sich um einen Rentner gehandelt haben, der mit seiner Tochter unterwegs war und während des Fluges einen Herzinfarkt erlitt. Zuerst hätten Crewmitglieder und einige Passagiere versucht, dem Mann zu helfen, doch er verstarb noch im Flugzeug.