Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbrecher blitzen ab

Falscher Arzt: 94-Jähriger enttarnt Telefonbetrug

Kärnten
18.11.2025 18:45
120.000 Euro verlangten die Betrüger via Telefon von dem betagten Mann. (Symbolbild)
120.000 Euro verlangten die Betrüger via Telefon von dem betagten Mann. (Symbolbild)(Bild: Viachaclav)

Von wegen, Pensionisten sind leichte Betrugsopfer: Selbst mit 94 Jahren lässt sich ein Kärntner nicht von einem vermeintlichen Wolfsberger LKH-Arzt täuschen. In Klagenfurt wiederum fällt ein Vater (67) auf die Tochter-Masche herein.

0 Kommentare

„Guten Tag, hier spricht das Landeskrankenhaus Wolfsberg. Ich bin der behandelnde Arzt ihres Sohnes. Dieser benötigt aufgrund einer Krebserkrankung dringend eine Operation“ – so die Schocknachricht am Telefon. In diesem Fall wurde das ausgewählte Opfer (anders als bei dem sonst üblichen Anbahnungsprozedere) von den skrupellosen Betrügern sogar über den Festnetzanschluss kontaktiert.

Eine Originalnachricht der dreisten Betrüger.
Eine Originalnachricht der dreisten Betrüger.(Bild: Klaus Loibnegger)

Um dem angeblichen Patienten das Leben zu retten, seien jedoch insgesamt 120.000 Euro nötig. So viel würde der medizinische Eingriff nämlich kosten. Naturgemäß vermittelte der 94-Jährige, der mittlerweile an eine vermeintliche Krankenschwester der Krebsstation weitergegeben wurde, dass er solch eine große Geldsumme nicht aufbringen könnte – und diese schon gar nicht zu Hause liegen hätte.

„Medizin-Trick“ ist nicht neu
Woraufhin die Täter kurzerhand ihr Vorgehen änderten: Sie zeigten sich plötzlich sehr entgegenkommend, gaben sich mit einer Anzahlung in Form von Schmuckgegenständen zufrieden, die das Opfer ja möglicherweise daheim deponiert habe. In diesem Moment machte es bei dem 94-Jährigen dann klick – er erkannte, dass es sich um einen dreisten Betrugsversuch handelte.

Geistesgegenwärtig legte der Pensionist auf und verständigte eine Verwandte. Die wiederum umgehend die Polizei alarmierte. Die Kriminalisten haben die Ermittlungen aufgenommen. Der sogenannte Medizin-Trick sei zwar nicht neu, trete aber bis dato in Kärnten noch nicht so häufig auf.

Zitat Icon

Bei verdächtigen Telefonanrufen auflegen und die angeblich betroffenen Angehörigen kontaktieren. Niemals Geld oder Wertsachen weitergeben - auch nicht an vermeintliche Polizisten.

Warnung der Polizei

Anders als die Tochter- bzw. Sohn-Betrugsmasche, auf die erst kürzlich wieder ein Opfer aus Klagenfurt hereingefallen ist: Der 67-Jährige erhielt eine SMS von seiner vermeintlichen Tochter: „Hallo Papa, das ist meine neue Nummer“ – so die kriminelle Anbahnung. Die aber flexibel ist – auch „Mamas“ werden angeschrieben (siehe Foto oben).

Lesen Sie auch:
Tipps zu Ihrem Schutz
In Betrugsfalle getappt: „Könnte mich ohrfeigen!“
15.10.2024
Wurde flott geschnappt
Dieser Betrüger stieß auf das völlig falsche Opfer
09.05.2025

Opfer (67) überweist „Tochter“ tausende Euro
In weiterer Folge werden die Opfer auf eine WhatsApp-Nummer „umgeleitet“. Der weitere Verlauf ist schließlich stets derselbe: Die angeblich in einer Notlage befindlichen Kinder würden Geld benötigen. Per Expressüberweisung übermittelte im jüngsten Fall ein 67-jähriger Vater tausende Euro auf ein Betrügerkonto. Erst als kurz darauf eine weitere Forderung einlangte, roch der Klagenfurter den Betrugsbraten – und erstattete Anzeige.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
213.934 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
208.363 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.963 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Kärnten
Verbrecher blitzen ab
Falscher Arzt: 94-Jähriger enttarnt Telefonbetrug
Gartenhütte in Flammen
Feuersbrunst hinterlässt nur noch Schutt und Asche
Besinnliche Zeit
Idyllischer Adventzauber am Berg und im Seetal
Viel Ruhe und Pflege
20 Messerstiche: So geht es dem verletzten Hund
Krone Plus Logo
Tipps&Tricks
Mit kleinen Kräuterdosen gegen verstopfte Nasen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf