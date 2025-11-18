Falscher Arzt: 94-Jähriger enttarnt Telefonbetrug

Um dem angeblichen Patienten das Leben zu retten, seien jedoch insgesamt 120.000 Euro nötig. So viel würde der medizinische Eingriff nämlich kosten. Naturgemäß vermittelte der 94-Jährige, der mittlerweile an eine vermeintliche Krankenschwester der Krebsstation weitergegeben wurde, dass er solch eine große Geldsumme nicht aufbringen könnte – und diese schon gar nicht zu Hause liegen hätte.