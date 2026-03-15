Warner-Übernahme trübt die Oscar-Freude

Nachdem viele Wochen der Bieterstreit zwischen Netflix und Paramount Hollywood beschäftigte, steht seit Kurzem fest, dass Paramount sich den Kinogiganten Warner Bros. sichern konnte. Für viele Filmschaffende in den USA war es eine Entscheidung wie zwischen Pest und Cholera. Denn bei einem Sieg von Netflix fürchteten viele, dass der Fokus künftig auf Streaming gelegen wäre und weniger Filme ins Kino gekommen wären. Doch die Situation mit Paramount ist wohl nicht besser: Die Zusammenlegung zweier riesiger Studios wird wohl ebenfalls die Blockbuster-Zahl verringern. Versprochen wurden jedenfalls insgesamt 30 Produktionen pro Jahr.