Guter Start für Handel

350 Euro pro Kopf für Weihnachtsgeschenke

Salzburg
05.12.2025 07:30
Die Frequenz in Innenstädten ist laut Handel recht hoch.
Die Frequenz in Innenstädten ist laut Handel recht hoch.(Bild: Andreas Tröster)

Das Weihnachtsgeschäft in Salzburg ist gut angelaufen. Sowohl der heimische Handel als auch die Shoppingcenter im Bundesland berichten sogar teilweise von einem „sehr guten Start“ in die umsatzstärkste Zeit des Jahres.

Salzburgs Handel steckt schon mitten im Weihnachtsgeschäft! Und das Geschäft läuft gut. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Salzburger heuer pro Kopf rund 350 Euro in Geschenke stecken wollen – was dem Salzburger Handel immerhin zweistellige Millionenumsätze in Aussicht stellt.

Doch der Online-Handel bringt Einzelhändler und Ortszentren weiter unter Druck: Neben der Post, die bereits Rekordpaketzahlen verzeichnet, erhöhte auch der Paketzusteller DPD seine Kapazitäten um 20 Prozent, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Trotz der generellen Wirtschaftskrise und der hohen Inflation dürfte die Konsumstimmung nur marginal leiden. Auch die Frequenzen in den Innenstädten und den Einkaufszentren sind laut Handel bislang zufriedenstellend.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
