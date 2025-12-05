350 Euro pro Kopf für Weihnachtsgeschenke

Salzburgs Handel steckt schon mitten im Weihnachtsgeschäft! Und das Geschäft läuft gut. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Salzburger heuer pro Kopf rund 350 Euro in Geschenke stecken wollen – was dem Salzburger Handel immerhin zweistellige Millionenumsätze in Aussicht stellt.