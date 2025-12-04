Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Pläne

Gut Aiderbichl: Querfeldein über Stock und Schwein

Salzburg
04.12.2025 17:00
Cyclocross erfreut sich vor allem im Benelux extremer Beliebtheit. Auch bald in Österreich?
Cyclocross erfreut sich vor allem im Benelux extremer Beliebtheit. Auch bald in Österreich?(Bild: AFP/DAVID PINTENS)

Cyclocross wird in großen Teilen Europas immer beliebter, in Österreich lässt der Hype allerdings noch auf sich warten. 2030 könnte der Sport gar olympisch werden. In Salzburg könnte demnächst jedoch ein Rennen entstehen – und das auf Gut Aiderbichl.

0 Kommentare

Cyclocross erfreut sich zu dieser Jahreszeit vor allem in Belgien enormer Beliebtheit. Zigtausende Menschen verfolgen Stars wie Wout van Aert beim Pedalieren über Stock und Stein. In Österreich fristet Querfeldein hingegen ein Schattendasein. Zu unrecht, wie viele Radsport-Enthusiasten finden. Dabei ist die Disziplin ein heißer Kandidat für die Winterspiele 2030 in Frankreich.

Zitat Icon

Das bringt uns sicher auch neue Leute. Sport und Tiere schließt sich aus meiner Sicht nicht aus

Dieter Ehrengruber

Während auf Seiten von FIS und Co. große Ablehnung herrscht, kann Österreichs Velo-Verband dem Vorhaben einiges abgewinnen. „Für den Radsport wäre es super“, betont Christian Mohr, Salzburgs Vizepräsident. Der hat große Pläne und will bald zwei neue Rennen austragen. Neben einem Kinderbewerb im Sommer plant Mohr im kommenden Winter einen Event auf Gut Aiderbichl, das 2026 sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Lesen Sie auch:
Ab heute wird im Messezentrum geritten.
Amadeus Horse Indoors
Alles bereit für das Festspiel der Pferde
04.12.2025

Gnadenhof-Chef Dieter Ehrengruber, selbst passionierter Pedalritter, war von der Idee sofort begeistert. „Das bringt uns sicher auch neue Leute. Sport und Tiere schließt sich aus meiner Sicht nicht aus“, freut sich Ehrengruber bereits auf das Spektakel über „Stock und Schwein“.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.644 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.317 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
126.261 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf