Gut Aiderbichl: Querfeldein über Stock und Schwein

Während auf Seiten von FIS und Co. große Ablehnung herrscht, kann Österreichs Velo-Verband dem Vorhaben einiges abgewinnen. „Für den Radsport wäre es super“, betont Christian Mohr, Salzburgs Vizepräsident. Der hat große Pläne und will bald zwei neue Rennen austragen. Neben einem Kinderbewerb im Sommer plant Mohr im kommenden Winter einen Event auf Gut Aiderbichl, das 2026 sein 25-jähriges Bestehen feiert.