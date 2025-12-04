Neuer Ski-Boss: Legende ist heißer Kandidat

„Man ist eine Art Türöffner“

Während die Sportlerinnen und Sportler in den kommenden Monaten um Spitzenplätze kämpfen, geht Gensbichler sein persönliches Projekt an: seine Nachfolge. „Das Allerwichtigste ist, zu schauen, wie man das Budget erhält oder sogar ausbaut. Das ist in Zeiten wie diesen aber nicht leicht.“ Als Präsident sehe er es nicht als seine Aufgabe, sich einzumischen. „Ich habe gute Leute dafür. In erster Linie ist man einfach eine Art Türöffner“, erklärt der 69-Jährige, der schon ein paar Namen im Kopf hat.