Neuer Ski-Boss: Legende ist heißer Kandidat

Salzburg
04.12.2025 22:00
Bartl Gensbichler wurde im Sommer 2025 wiedergewählt.
Bartl Gensbichler wurde im Sommer 2025 wiedergewählt.

Während der Salzburger Landesskiverband gut in die Saison 2025/26 gestartet ist, geht Präsident Bartl Gensbichler die Suche nach seiner Nachfolge an. Eine heimische Alpin-Legende wird heiß gehandelt. 

Der Saisonstart des Salzburger Landesskiverbands ist eindeutig geglückt! Neben mehreren Podestplätzen gab es 2025/26 durch Superadler Stefan Kraft und Skifahrer Stefan Brennsteiner bereits zwei Weltcupsiege zu bejubeln. Präsident Bartl Gensbichler freut sich vor allem für Zweitgenannten, der seinen Premierenerfolg gefeiert hat. „Ich vergönne es keinem so sehr wie ihm“, sagt der Hinterglemmer. Für die früher so erfolgreiche Alpin-Sparte war es der erste Sieg im Skizirkus seit Mirjam Puchner im März 2019 in Soldeu. 

Stefan Brennsteiners erster Sieg im Skiweltcup beendete eine lange Salzburger Durststrecke.
Stefan Brennsteiners erster Sieg im Skiweltcup beendete eine lange Salzburger Durststrecke.

Gensbichler: Ski alpin bleibt das Aushängeschild
Im SLSV möchte man die Alpinen zurück zu alter Stärke führen. Andere Sparten stehen aktuell deutlich besser da. Wie Ski nordisch oder Biathlon, wo Salzburg in einigen Bereichen österreichweit den Ton angibt. 

„Jede Sparte, die gewinnt, bringt uns irrsinnig viel. Wenn man Sieger hat, fährt man gerne dorthin, wo die Sieger sind“, betont der 69-Jährige. Wenngleich ist für ihn weiter klar: Ski alpin bleibt das Aushängeschild. „Ich bin überzeugt, dass wir in ein paar Jahren wieder mit dabei sind.“

Der vierfache Weltcup-Sieger Eberhard (kl. Bild) setzt auf Talent Fabian Müllauer.
Experte gespannt
Vor Biathlon-Start ist „Lust auf mehr extrem“
02.12.2025
Warten, warten, warten
Baby-Verspätung! Stefan Kraft fehlt auch in Wisla
03.12.2025

„Man ist eine Art Türöffner“
Während die Sportlerinnen und Sportler in den kommenden Monaten um Spitzenplätze kämpfen, geht Gensbichler sein persönliches Projekt an: seine Nachfolge. „Das Allerwichtigste ist, zu schauen, wie man das Budget erhält oder sogar ausbaut. Das ist in Zeiten wie diesen aber nicht leicht.“ Als Präsident sehe er es nicht als seine Aufgabe, sich einzumischen. „Ich habe gute Leute dafür. In erster Linie ist man einfach eine Art Türöffner“, erklärt der 69-Jährige, der schon ein paar Namen im Kopf hat.

Bartl Gensbichler will auch mit Michael Walchhofer Gespräche führen.
Bartl Gensbichler will auch mit Michael Walchhofer Gespräche führen.

Einer davon ist Michael Walchhofer. Der Zauchenseer, der im Jänner wieder Hausherr bei den Speed-Rennen der Damen ist, pflegt beste Kontakte. Die Gespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten können laut Gensbichler bis in den Sommer hinein führen. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
