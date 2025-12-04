„Wir wollen Kindern die Krampus-Angst nehmen“

Die Lungauer Volkskultur und die Immurium Pass aus Tamsweg waren an Volksschulen zu Gast, um Kindern die Scheu vor wilden Gesellen zu nehmen. Mutige stellten viele Fragen. Wichtig in der Region: Die Tradition soll ursprünglich erhalten bleiben.
War das ein Auflauf an den Volksschulen St. Andrä und Lessach: Sie bekamen dieser Tage Krampus-Besuch und konnten gleich selbst furchterregende Masken von der Immurium Pass aus Tamsweg aufsetzen.
Während die Mutigsten gleich auf Kuschelkurs gingen, rennen auch vorsichtige Kinder nicht mehr panisch davon. „Ich habe ihnen erklärt, wie Masken entstehen und dass immer ein Mensch dahintersteckt“, so Michael Moser von der Lungauer Volkskultur. Regeln gibt es einige: Am besten eignen sich für das Maskenschnitzen beispielsweise weiche Hölzer wie Zirbe oder Linde. „Das haben viele gewusst“, berichtet Moser über kleine Krampusexperten. Die Hörner stammen aus der Region. Afrikanische Exemplare sind absolut tabu.
Was die Kinder brennend interessierte? „Sie haben den Chef, also den Nikolaus, vermisst“, schmunzhelt Moser, der selbst in diesen Tagen in Nikolausgewand schlüpft.
Katharina Pertl, Direktorin an der Volksschule Lessach, freut sich: „Sie waren total eifrig.“ Auch absolute Profis, die selbst schon einer Krampus-Pass angehören, sind in den Reihen ihrer Kinder dabei.
Wichtig für den Brauch: Er soll ursprünglich bleiben. „Im Lungau gibt es keine Horror-Gestalten oder Grusel-Shows“, so Moser froh.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.