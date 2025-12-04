Vorteilswelt
Lungauer Volksschulen

„Wir wollen Kindern die Krampus-Angst nehmen“

Salzburg
04.12.2025 14:30
Wer sich traut, setzt eine Maske auf: Direktorin Pertl umringt von zotteligen Gestalten
Wer sich traut, setzt eine Maske auf: Direktorin Pertl umringt von zotteligen Gestalten

Die Lungauer Volkskultur und die Immurium Pass aus Tamsweg waren an Volksschulen zu Gast, um Kindern die Scheu vor wilden Gesellen zu nehmen. Mutige stellten viele Fragen. Wichtig in der Region: Die Tradition soll ursprünglich erhalten bleiben. 

War das ein Auflauf an den Volksschulen St. Andrä und Lessach: Sie bekamen dieser Tage Krampus-Besuch und konnten gleich selbst furchterregende Masken von der Immurium Pass aus Tamsweg aufsetzen.

Während die Mutigsten gleich auf Kuschelkurs gingen, rennen auch vorsichtige Kinder nicht mehr panisch davon. „Ich habe ihnen erklärt, wie Masken entstehen und dass immer ein Mensch dahintersteckt“, so Michael Moser von der Lungauer Volkskultur. Regeln gibt es einige: Am besten eignen sich für das Maskenschnitzen beispielsweise weiche Hölzer wie Zirbe oder Linde. „Das haben viele gewusst“, berichtet Moser über kleine Krampusexperten. Die Hörner stammen aus der Region. Afrikanische Exemplare sind absolut tabu.

Krampusse sind eigentlich nicht zum Davonlaufen, sondern können auch angefasst werden: ...
Krampusse sind eigentlich nicht zum Davonlaufen, sondern können auch angefasst werden: Volksschulkinder aus Lessach ganz aufgeregt beim Anti-Angst-Workshop.

Was die Kinder brennend interessierte? „Sie haben den Chef, also den Nikolaus, vermisst“, schmunzhelt Moser, der selbst in diesen Tagen in Nikolausgewand schlüpft.

Katharina Pertl, Direktorin an der Volksschule Lessach, freut sich: „Sie waren total eifrig.“ Auch absolute Profis, die selbst schon einer Krampus-Pass angehören, sind in den Reihen ihrer Kinder dabei.

Wichtig für den Brauch: Er soll ursprünglich bleiben. „Im Lungau gibt es keine Horror-Gestalten oder Grusel-Shows“, so Moser froh.

