„Wir wollen Kindern die Krampus-Angst nehmen“

Während die Mutigsten gleich auf Kuschelkurs gingen, rennen auch vorsichtige Kinder nicht mehr panisch davon. „Ich habe ihnen erklärt, wie Masken entstehen und dass immer ein Mensch dahintersteckt“, so Michael Moser von der Lungauer Volkskultur. Regeln gibt es einige: Am besten eignen sich für das Maskenschnitzen beispielsweise weiche Hölzer wie Zirbe oder Linde. „Das haben viele gewusst“, berichtet Moser über kleine Krampusexperten. Die Hörner stammen aus der Region. Afrikanische Exemplare sind absolut tabu.