Gemeinsam mit den Nachbarn gegen die Krise

Bürger müssen mit Dezember höhere Beiträge zahlen, kündigt Ortschefin Barbara Huber an. Neue Räume entstehen für Feuerwehr und Kinder. Und: „Platz für Firmen ist auch da“, heißt es beim Besuch der „Krone“.
Zusammenhalt wird in Bruck gelebt, betont die Bürgermeisterin Barbara Huber und zählt in puncto Infrastruktur auf, was alles gemeinsam mit benachbarten Gemeinden, vor allem mit Fusch, betrieben wird: Kinderbetreuung, Schulen, Reinhalteverband, Energiegemeinschaft, Standesamt, Seniorenheim – und sogar das Trinkwasser teilen sich die Brucker mit den Zellern. Durch das Gemeinsame habe man eine „gewisse Sicherheit“, zudem ist das Sparpotenzial größer, erklärt sie beim „Krone“-Besuch. Dass die Gemeinde sparen kann, beweist sie beispielsweise mit der Straßenbeleuchtung: Seit der Umstellung auf LED verbrauchen die Straßenlichter nur mehr die Hälfte des Stroms – statt 220.000 Kilowattstunden sind es aktuell 96.400.
Neues entsteht an der Bundesstraße in Richtung Fusch: eine Einsatzzentrale für die Feuerwehr und ein Kindergarten für die kleinsten Bürger. Sieben Millionen Euro kostet der Neubau, der Ende 2026 fertig wird und der Bürgermeisterin durchaus „schlaflose Nächte“ bereitet. Denn: Wie in allen Gemeinden ist das Geld knapp. „Das Gebäude wird von Salzburg Wohnbau errichtet, wir mieten uns als Gemeinde ein.“ Sie sei schon von Bürgern darauf angesprochen worden – mit der obligatorischen Frage: „Können wir uns das leisten?“
Huber macht klar: „Ich halte nicht viel von der ewigen Jammerei. Man muss mit Ausgaben und Investitionen die Waage halten.“ Teurer wird es aber für die Brucker: Huber kündigt nämlich eine leichte Erhöhung der Gebühren an.
Die Ortschefin will diese Anpassung ihren Bürgern noch ganz genau erklären: „Mit viel Fingerspitzengefühl. Je ehrlicher man zu den Leuten ist, desto mehr Verständnis gibt es“, betont sie. Immerhin gibt es „Platz für neue Firmen“, erklärt die Lokalpolitikerin. Das in den vergangenen Jahren stetig wachsende Gewerbegebiet in Richtung Schüttdorf (beim Diesel-Kino) wird nämlich noch erweitert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.