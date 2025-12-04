Gemeinsam mit den Nachbarn gegen die Krise

Zusammenhalt wird in Bruck gelebt, betont die Bürgermeisterin Barbara Huber und zählt in puncto Infrastruktur auf, was alles gemeinsam mit benachbarten Gemeinden, vor allem mit Fusch, betrieben wird: Kinderbetreuung, Schulen, Reinhalteverband, Energiegemeinschaft, Standesamt, Seniorenheim – und sogar das Trinkwasser teilen sich die Brucker mit den Zellern. Durch das Gemeinsame habe man eine „gewisse Sicherheit“, zudem ist das Sparpotenzial größer, erklärt sie beim „Krone“-Besuch. Dass die Gemeinde sparen kann, beweist sie beispielsweise mit der Straßenbeleuchtung: Seit der Umstellung auf LED verbrauchen die Straßenlichter nur mehr die Hälfte des Stroms – statt 220.000 Kilowattstunden sind es aktuell 96.400.