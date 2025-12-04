Flachgauer nahm sich Streifenwagen mit Messer vor
Danach auf der Flucht
Am frühen Donnerstagmorgen gab es in Neumarkt am Wallersee (Salzburg) einen Polizeieinsatz: Ein 36-Jähriger beschädigte zuerst einen Streifenwagen, flüchtete und attackierte später die Beamten, als sie ihn zu Hause aufspürten.
In Neumarkt am Wallersee geriet am Donnerstagmorgen ein 36-jähriger Flachgauer mit der Polizei aneinander. Der Mann beschädigte zunächst den Reifen eines abgestellten Streifenwagens mit einem Messer und flüchtete.
Beamte bedroht
Im Rahmen der Fahndung konnte er wenig später zu Hause angetroffen werden. Dabei leistete er Widerstand und bedrohte die Beamten. Der 36-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die Ermittlungen laufen.
