Vizeweltmeister in seiner Heimatgemeinde gefeiert

Vor einer Woche war Hermann Stadler mit dem österreichischen U17-Nationalteam noch in Katar. Der Trainer und seine Kicker hatten am Donnerstag das WM-Finale gegen Portugal knapp mit 0:1 verloren. Dennoch waren alle Beteiligten stolz ob des historischen Erfolgs. Nach 35 Tagen in der Wüste begann in der Heimat der Ehrungsmarathon. Donnerstagabend etwa wurde Teamchef Stadler in seiner Heimatgemeinde in Oberndorf empfangen.