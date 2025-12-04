Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wie ein Kind“

Unterhaus-Trainer regelt Trainerzukunft mit Hund

Salzburg
04.12.2025 11:00
Hund Simba hat bei den Trainerentscheidungen eines Unterhaus-Coaches das Sagen.
Hund Simba hat bei den Trainerentscheidungen eines Unterhaus-Coaches das Sagen.(Bild: zVg)

Bis Sommer soll er Trainer bei Salzburg Ligist Hallein bleiben. Christoph Lessacher hat seine Zukunft im Tennengau fixiert, schließt einen zeitnahen Wechsel zu einem anderen Klub aber nicht aus. Der 35-Jährige spricht sich dabei auch mit seinem Hund Simba ab. 

0 Kommentare

„Ich bin halt doch kein Typ, der eine funktionierende Mannschaft während der Saison verlassen will“, betonte Hallein-Trainer Christoph Lessacher zuletzt immer wieder. Nach Gesprächen mit Westligist St. Johann und Oberösterreich-Klub Vöcklamarkt steht seit dem frühen Montagabend fest: Lessacher bleibt zumindest bis Sommer an der Seitenlinie des Salzburgligisten! Aber: „Ich weiß nicht, was in ein paar Monaten ist. Dinge werden sich bei mir ändern“, spricht der 35-Jährige seine private Situation an.

Lesen Sie auch:
Tyler und Alyssa Cuma (oben) mit den beiden Jungs Jameson (li.) und Declan.
Krone Plus Logo
Frau von Profisportler
„Dann ist man eigentlich alleinerziehende Mutter“
02.12.2025
Kleine Autogrammjäger
U17-Helden sind als Stars zurück im Schulalltag
03.12.2025
Kolumne
Will die Bundesliga Red Bull Salzburg pflanzen?
03.12.2025

Weil Lessachers Freundin in Bayern beheimatet ist, scheint derzeit ein Umzug in den Freistaat ein ernstes Thema zu sein. Dabei sprechen aber nicht nur Lessacher selbst und seine Partnerin ein großes Wörtchen mit, sondern auch Hund Simba. „Er ist wie ein Kind für mich. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe, muss ich ihn berücksichtigen“, schildert er.

Lessachers Zweitliga-Wechsel wegen Simba geplatzt
Auch der Wechsel zu Zweitligist Lustenau platzte einst, weil ein Umzug nach Vorarlberg mit dem vierjährigen Vierbeiner so schnell nicht umsetzbar war. „Da musste ich schweren Herzens absagen“, so Lessacher. Für die mögliche Umsiedelung zu den blau-weißen Nachbarn scheint Simba schon sein „Go“ gegeben zu haben. Auch die Partnerin sei vom Leben mit Partner, zwei Kindern und Fellnase nicht abgeneigt.

Zitat Icon

Er ist wie ein Kind für mich. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe, muss ich ihn berücksichtigen.

Christoph LESSACHER, Cheftrainer UFC Hallein

Bild: Andreas Tröster

„Sie hat derzeit nur noch etwas Respekt vor ihm“, schmunzelt der Coach, der sich in den kommenden Wochen mit seinen Halleinern auf den Hallenklassiker Salzburger Stier in der ersten Jänner-Woche vorbereitet.

Bramberg verliert Sportchef
Veränderung gibts indes in Bramberg. Sportboss Mathias Wallner wechselt zu Westligist Kitzbühel. Wird bei den Gamsstädtern Sportdirektor.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.299 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
133.761 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
120.019 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf