Unterhaus-Trainer regelt Trainerzukunft mit Hund

„Ich bin halt doch kein Typ, der eine funktionierende Mannschaft während der Saison verlassen will“, betonte Hallein-Trainer Christoph Lessacher zuletzt immer wieder. Nach Gesprächen mit Westligist St. Johann und Oberösterreich-Klub Vöcklamarkt steht seit dem frühen Montagabend fest: Lessacher bleibt zumindest bis Sommer an der Seitenlinie des Salzburgligisten! Aber: „Ich weiß nicht, was in ein paar Monaten ist. Dinge werden sich bei mir ändern“, spricht der 35-Jährige seine private Situation an.