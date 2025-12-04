Unterhaus-Trainer regelt Trainerzukunft mit Hund

Bis Sommer soll er Trainer bei Salzburg Ligist Hallein bleiben. Christoph Lessacher hat seine Zukunft im Tennengau fixiert, schließt einen zeitnahen Wechsel zu einem anderen Klub aber nicht aus. Der 35-Jährige spricht sich dabei auch mit seinem Hund Simba ab.
„Ich bin halt doch kein Typ, der eine funktionierende Mannschaft während der Saison verlassen will“, betonte Hallein-Trainer Christoph Lessacher zuletzt immer wieder. Nach Gesprächen mit Westligist St. Johann und Oberösterreich-Klub Vöcklamarkt steht seit dem frühen Montagabend fest: Lessacher bleibt zumindest bis Sommer an der Seitenlinie des Salzburgligisten! Aber: „Ich weiß nicht, was in ein paar Monaten ist. Dinge werden sich bei mir ändern“, spricht der 35-Jährige seine private Situation an.
Weil Lessachers Freundin in Bayern beheimatet ist, scheint derzeit ein Umzug in den Freistaat ein ernstes Thema zu sein. Dabei sprechen aber nicht nur Lessacher selbst und seine Partnerin ein großes Wörtchen mit, sondern auch Hund Simba. „Er ist wie ein Kind für mich. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe, muss ich ihn berücksichtigen“, schildert er.
Lessachers Zweitliga-Wechsel wegen Simba geplatzt
Auch der Wechsel zu Zweitligist Lustenau platzte einst, weil ein Umzug nach Vorarlberg mit dem vierjährigen Vierbeiner so schnell nicht umsetzbar war. „Da musste ich schweren Herzens absagen“, so Lessacher. Für die mögliche Umsiedelung zu den blau-weißen Nachbarn scheint Simba schon sein „Go“ gegeben zu haben. Auch die Partnerin sei vom Leben mit Partner, zwei Kindern und Fellnase nicht abgeneigt.
Er ist wie ein Kind für mich. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe, muss ich ihn berücksichtigen.
Christoph LESSACHER, Cheftrainer UFC Hallein
Bild: Andreas Tröster
„Sie hat derzeit nur noch etwas Respekt vor ihm“, schmunzelt der Coach, der sich in den kommenden Wochen mit seinen Halleinern auf den Hallenklassiker Salzburger Stier in der ersten Jänner-Woche vorbereitet.
Bramberg verliert Sportchef
Veränderung gibts indes in Bramberg. Sportboss Mathias Wallner wechselt zu Westligist Kitzbühel. Wird bei den Gamsstädtern Sportdirektor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.