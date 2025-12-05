Vorteilswelt
99ers-Boss Jerich:

„Sind jetzt genau dort, wo wir immer hinwollten“

Steiermark
05.12.2025 07:30
Herbert Jerich ist zufrieden mit den letzten Wochen
Herbert Jerich ist zufrieden mit den letzten Wochen(Bild: Sepp Pail)

Grazer Eishockey im Höhenflug! Die 99ers stehen nach dem 3:1-Sieg gegen die Vienna Capitals an der Tabellenspitze. Für Präsident Herbert Jerich rechtfertigt das seine Entscheidung gegen Harry Lange. Jetzt soll bald eine zusätzliche Verstärkung her.

Zehn Spiele, neun Siege! 99ers-Präsident Herbert Jerich hat ein breites Grinsen im Gesicht. Seine Grazer Eishockey-Cracks haben endlich den erhofften Lauf, sind Tabellenführer.

„Jetzt sind wir genau dort, wo wir immer hinwollten. Nicht jeder hat es anfangs gut aufgenommen, dass wir den Trainer so früh in der Saison gewechselt haben. Aber es war damals mehr als ein Bauchgefühl von mir, dass wir nicht in die richtige Richtung gehen. Chefleute sind da, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Das habe ich damals getan.“

Der Erfolg gibt Sicherheit
Der aktuelle Lauf wurde unter Interimscoach Philipp Pinter eingeleitet („Er hat die Weichen gestellt“) und setzt sich nun unter Neo-Trainer Dan Lacroix fort. „Wir haben jetzt Erfolg. Das ist für mich der entscheidende Faktor. Die Arbeit trägt Früchte und wir holen uns auch die dreckigen Siege“, strahlt der 99ers-Präsident nach dem 3:1 gegen Wien.

KAC – das ist unser Lieblingsgegner, Angstgegner und unser liebster Albtraum. Da geht es immer ums Prestige.

Herbert Jerich über das kommende Duell

„Es tut gut, dass wir eine Hochphase haben. So kann es in Klagenfurt im Spiel gegen den KAC am Sonntag gerne weitergehen.“ In diesem Spiel braucht es laut Jerich keine Extra-Motivation: „KAC – das ist unser Lieblingsgegner, Angstgegner und unser liebster Albtraum. Da geht es immer ums Prestige“, hat der Unternehmer keine Lust zu verlieren.

Spielersuche und Stadion-Pläne
Und will die Mannschaft daher auch weiter verstärken. Weil Verteidiger Frank Hora ausfällt, wurde Sportchef Pinter beauftragt, einen entsprechenden Ersatz zu finden. „Das soll zeitnah passieren, im Idealfall in der Länderspielpause nach dem KAC-Spiel“, erklärt Jerich.

Kein Thema mehr ist hingegen aktuell die Idee ein Eishockey-Spiel im Fußball-Stadion abzuhalten. „Wir haben ja mit dem Gedanken gespielt, ein Winter Classic zu veranstalten. Aber leider haben wir die Idee wieder verwerfen müssen.“ Der Umbau in der Merkur Arena wäre zu aufwendig gewesen.

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
