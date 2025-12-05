„Sind jetzt genau dort, wo wir immer hinwollten“

„Jetzt sind wir genau dort, wo wir immer hinwollten. Nicht jeder hat es anfangs gut aufgenommen, dass wir den Trainer so früh in der Saison gewechselt haben. Aber es war damals mehr als ein Bauchgefühl von mir, dass wir nicht in die richtige Richtung gehen. Chefleute sind da, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Das habe ich damals getan.“