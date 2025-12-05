Die Kritik wird lauter, Jürgen Säumel unter Druck

Sturm Graz hält schon bei fünf Heimniederlagen. Trainer Jürgen Säumel gerät immer mehr unter Druck …
Der Meister schlittert immer tiefer in die Krise! Die 1:3-Heimpleite in Unterzahl gegen die WSG Tirol bedeutete einen neuen Tiefpunkt. Und das vor dem Derby Sonntag gegen den GAK. Unmittelbar nach dem neuerlichen Tiefschlag machten die Fans der Nordkurve der Mannschaft lautstark klar, was sie gegen den Rivalen sehen wollen. „Keiner braucht eine Extra-Motivation, jeder weiß, um was es geht“, sagte Jürgen Säumel, der nach der fünften Heimniederlage in der Kritik steht.
„Wir haben schon im Winter Abgänge gehabt und nach dem Meistertitel weitere, liegen einen Punkt hinter dem Ersten. Ich weiß nicht, woher die Ansprüche kommen. Gefühlt ist die halbe Liga in der Krise“, so der Trainer zur Unruhe im Umfeld. Für Ruhe sorgt nur ein Derbysieg. „Wir werden alles tun, damit wir diesen Sieg einfahren.“ Mit Kiteishvili bangt Säumel aber um seinen besten Spieler. Der Georgier schleppt sich angeschlagen von Spiel zu Spiel …
