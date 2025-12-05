Die Kritik wird lauter, Jürgen Säumel unter Druck

„Wir haben schon im Winter Abgänge gehabt und nach dem Meistertitel weitere, liegen einen Punkt hinter dem Ersten. Ich weiß nicht, woher die Ansprüche kommen. Gefühlt ist die halbe Liga in der Krise“, so der Trainer zur Unruhe im Umfeld. Für Ruhe sorgt nur ein Derbysieg. „Wir werden alles tun, damit wir diesen Sieg einfahren.“ Mit Kiteishvili bangt Säumel aber um seinen besten Spieler. Der Georgier schleppt sich angeschlagen von Spiel zu Spiel …