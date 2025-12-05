So viel geben Tiroler für das Nikolaussackerl aus

Das Weihnachtsgeschäft ist laut dem Obmann des Tiroler Handels gut angelaufen. Ein zusätzlicher Kaufimpuls ist das Fest für den Heiligen Nikolaus.
Nach dem ersten Einkaufswochenende für das bevorstehende Christkind zieht der Tiroler Handel eine positive Bilanz. „Der Start ins heurige Weihnachtsgeschäft ist durchaus vielversprechend verlaufen. Die Händlerinnen und Händler quer durchs Land berichten überwiegend von fröhlichen, positiv gestimmten Kundinnen und Kunden, die sich auch in guter Kauflaune zeigen“, freut sich WK-Spartenobmann Roman Eberharter.
93 Prozent der Einkäufe erfolgen bei Händlern
Als zusätzlichen wichtigen Impuls, der die Kassen in den Einkaufszentren füllen wird, sieht die Branche das Nikolausfest am Samstag. Laut der KMU Forschung Austria planen 63 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler, das Fest für den Heiligen zu feiern. „Wer schenkt, investiert im Durchschnitt 40 Euro“, rechnen die Experten vor. Besonders erfreulich: Rund 93 Prozent der Einkäufe werden im stationären Handel getätigt.
Süßigkeiten dominieren, Spielwarenhandel jubelt
„Wenn Geschenke überreicht werden, dominieren Süßigkeiten (78%). Im Schnitt werden 3,4 Schoko-Nikoläuse gekauft. Danach folgen Spielwaren (25%) und Bekleidung (15%)“, verdeutlichen die Forscher.
Diese Nachfrage spürt auch der Spielwarenhandel. „Die Zeit vor Weihnachten ist für uns enorm wichtig. Mit vollen Lagern und gut gefüllten Geschäften sind wir bestens gerüstet. Bei uns findet jeder Nikolaus und jedes Christkindl das passende Geschenk“, rührt Berufsgruppensprecherin Alexandra Rizk die Werbetrommel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.