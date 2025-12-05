So viel geben Tiroler für das Nikolaussackerl aus

93 Prozent der Einkäufe erfolgen bei Händlern

Als zusätzlichen wichtigen Impuls, der die Kassen in den Einkaufszentren füllen wird, sieht die Branche das Nikolausfest am Samstag. Laut der KMU Forschung Austria planen 63 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler, das Fest für den Heiligen zu feiern. „Wer schenkt, investiert im Durchschnitt 40 Euro“, rechnen die Experten vor. Besonders erfreulich: Rund 93 Prozent der Einkäufe werden im stationären Handel getätigt.