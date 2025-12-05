Vorteilswelt
Wichtiger Kaufimpuls

So viel geben Tiroler für das Nikolaussackerl aus

Tirol
05.12.2025 09:00
Am Samstag dürfen sich die Kleinen wieder über den Besuch vom Nikolaus freuen.
Am Samstag dürfen sich die Kleinen wieder über den Besuch vom Nikolaus freuen.

Das Weihnachtsgeschäft ist laut dem Obmann des Tiroler Handels gut angelaufen. Ein zusätzlicher Kaufimpuls ist das Fest für den Heiligen Nikolaus.

Nach dem ersten Einkaufswochenende für das bevorstehende Christkind zieht der Tiroler Handel eine positive Bilanz. „Der Start ins heurige Weihnachtsgeschäft ist durchaus vielversprechend verlaufen. Die Händlerinnen und Händler quer durchs Land berichten überwiegend von fröhlichen, positiv gestimmten Kundinnen und Kunden, die sich auch in guter Kauflaune zeigen“, freut sich WK-Spartenobmann Roman Eberharter.

Nach dem ersten Einkaufswochenende im Advent zieht der Tiroler Handel eine positive Bilanz. ...
Nach dem ersten Einkaufswochenende im Advent zieht der Tiroler Handel eine positive Bilanz.

93 Prozent der Einkäufe erfolgen bei Händlern
Als zusätzlichen wichtigen Impuls, der die Kassen in den Einkaufszentren füllen wird, sieht die Branche das Nikolausfest am Samstag. Laut der KMU Forschung Austria planen 63 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler, das Fest für den Heiligen zu feiern. „Wer schenkt, investiert im Durchschnitt 40 Euro“, rechnen die Experten vor. Besonders erfreulich: Rund 93 Prozent der Einkäufe werden im stationären Handel getätigt.

Spartenobmann Roman Eberharter, Verena Wieser (Papier- &amp; Spielwaren), Wolfgang Ziniel (KMU ...
Angespannte Situation
Wie viel Tiroler dieses Weihnachten schenken
20.11.2025

Süßigkeiten dominieren, Spielwarenhandel jubelt
„Wenn Geschenke überreicht werden, dominieren Süßigkeiten (78%). Im Schnitt werden 3,4 Schoko-Nikoläuse gekauft. Danach folgen Spielwaren (25%) und Bekleidung (15%)“, verdeutlichen die Forscher.

Diese Nachfrage spürt auch der Spielwarenhandel. „Die Zeit vor Weihnachten ist für uns enorm wichtig. Mit vollen Lagern und gut gefüllten Geschäften sind wir bestens gerüstet. Bei uns findet jeder Nikolaus und jedes Christkindl das passende Geschenk“, rührt Berufsgruppensprecherin Alexandra Rizk die Werbetrommel.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

