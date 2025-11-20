Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angespannte Situation

Wie viel Tiroler dieses Weihnachten schenken

Tirol
20.11.2025 18:00
Spartenobmann Roman Eberharter, Verena Wieser (Papier- & Spielwaren), Wolfgang Ziniel (KMU ...
Spartenobmann Roman Eberharter, Verena Wieser (Papier- & Spielwaren), Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria) und Gabriel Winkler ( Uhren- & Schmuck)(Bild: Die Fotografen)

Weihnachten steht vor der Tür, für die Tiroler Wirtschaft eine besonders wichtige Zeit. Doch die Zeiten sind schwierig, sowohl für den Handel als auch für Kundinnen und Kunden. Eine Analyse zur heurigen Situation: Trotz schwieriger Lage wird heuer mehr Geld für Geschenke ausgegeben. 

0 Kommentare

„Die Christbäume werden auch heuer nicht in den Himmel wachsen“, resümiert Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria, der mit seinem Team für die Tiroler Wirtschaftskammer das heurige Weihnachtsgeschäft analysiert hat. Dieses ist für einige Branchen überlebenswichtig, wie etwa Verena Wieser, Sprecherin des Papier- und Spielwarenhandels sagt.

Zehn Prozent des Einzelhandelsumsatzes fallen auf den Dezember, sagt auch die Statistik. Und sowohl Spielwaren als auch Bücher fallen unter die Top 5 der Weihnachtsgeschenke. Ein Dauerrenner bei den Spielsachen sind übrigens die Marken Lego und Pokémon.

Mit 355 Euro geben die Tiroler wieder mehr Geld zu Weihnachten für Geschenke aus als im Vorjahr (340 Euro) – doch man merkt, dass die Bevölkerung sparen muss, so war der Geschenkebetrag 2017 beispielsweise bei 380 Euro pro Schenkerin und Schenker.

Zitat Icon

Das Weihnachtsgeschäft ist nicht nur wirtschaftlich essenziell – es ist auch eine Gelegenheit, den Mehrwert des stationären Handels sichtbar zu machen.

Roman Eberharter, Obmann der Sparte Handel

Immer mehr kaufen Geschenke schon früher
Auffällig ist auch der Zeitpunkt des Geschenke-Einkaufens, der verschiebt sich nämlich zunehmend nach vorne. Aktionstage wie der Black Friday werden genutzt. Die meisten, 31 Prozent, kaufen aber immer noch in der ersten Dezemberhälfte. 27 Prozent befüllen ihre Geschenktüten schon im November. Die Spät-Einkäufer der allerletzten Minute, die noch kurz vor knapp in den Läden auf Geschenkejagd sind, haben einen historischen Tiefstand mit elf Prozent.

Gutscheine erfreuen sich noch großer Beliebtheit
Vielleicht etwas unromantisch, aber besser Bargeld oder Gutscheine als das falsch ausgesuchte Geschenk, denken sich wohl auch einige. Auch wenn die Beträge leicht zurückgegangen sind, sind sie mit 200 Euro (Bargeld) und 150 Euro (Gutschein) nach wie vor auf einem hohen Niveau, wie der Ziniel erklärt. In diesem Zusammenhang verweist Spartenobmann Roman Eberharter auf eine besonders einfache Möglichkeit, regional zu schenken: „Gutscheine zählen auch heuer wieder zu den beliebtesten Präsenten – sie verbinden Freude mit Verantwortung und stärken gleichzeitig die Kaufkraft im Land.“ Die Plattform www.wir-schenken-regional.tirol bietet eine digitale Anlaufstelle, die sämtliche Tiroler Gutscheinsysteme bündelt.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Was schenken? Viele fragen einfach nach
Als Inspirationsquellen für die Geschenkkäufe setzen knapp die Hälfte darauf, zu wissen, was dem Beschenkten gefallen wird. 35 Prozent machen es sich leicht und fragen einfach nach. Im Geschäft inspirieren lassen sich 22 Prozent. „Die Kundinnen und Kunden setzen darauf, dass wir gut kuratieren“, betont Wieser. Und obwohl Social Media quasi dauerkonsumiert wird und omnipräsent ist, holen sich hier nur sieben Prozent ihre Inspiration für Weihnachtsgeschenke ab.

Wirtschaftliche Lage zwingt viele zum Sparen
Die meisten Tirolerinnen und Tiroler schenken aus Freude heraus, der soziale Aspekt bleibt Motiv Nummer eins. Acht von zehn der Befragten geben an, dass es ihnen sehr wichtig ist, dem eigenen Umfeld Freude zu bereiten und ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Doch die wirtschaftliche Situation macht das großzügige Schenken nicht gerade einfach: Die Inflation liegt bei vier Prozent und damit über der Euro-Zone, während die Löhne aber nur um zwei bis vier Prozent erhöht werden. Das heißt, im besten Fall kann man sich ungefähr gleich viel leisten wie letztes Jahr, tendenziell aber eher weniger. Daher ist auch ein „stark preissensibles Weihnachtsshopping zu erwarten“, so werden die Weihnachtsbudgets heuer zum Teil bewusst begrenzt.

Lesen Sie auch:
Am Freitag wird wieder Halloween gefeiert.
50 Euro pro Person
Gruselfest bringt Tiroler Handel Millionenumsatz
30.10.2025

Die Wirtschaftskammer bleibt dennoch optimistisch: „Der Tiroler Handel ist bereit – mit Fachwissen, Engagement und einem klaren Bekenntnis zur Region. Jetzt liegt es an uns allen, diese Stärken zu nützen.“, fasst Eberharter abschließend zusammen.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.143 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
163.863 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
122.074 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
776 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf