Wie viel Tiroler dieses Weihnachten schenken

Wirtschaftliche Lage zwingt viele zum Sparen

Die meisten Tirolerinnen und Tiroler schenken aus Freude heraus, der soziale Aspekt bleibt Motiv Nummer eins. Acht von zehn der Befragten geben an, dass es ihnen sehr wichtig ist, dem eigenen Umfeld Freude zu bereiten und ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Doch die wirtschaftliche Situation macht das großzügige Schenken nicht gerade einfach: Die Inflation liegt bei vier Prozent und damit über der Euro-Zone, während die Löhne aber nur um zwei bis vier Prozent erhöht werden. Das heißt, im besten Fall kann man sich ungefähr gleich viel leisten wie letztes Jahr, tendenziell aber eher weniger. Daher ist auch ein „stark preissensibles Weihnachtsshopping zu erwarten“, so werden die Weihnachtsbudgets heuer zum Teil bewusst begrenzt.