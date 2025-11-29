Neue bei NEOS: „Sind nicht PR-Abteilung der ÖVP“

Mitte Jänner beginnen die Befragungen zur parlamentarischen Aufarbeitung in der Causa Pilnacek. Während die anderen Parteien erprobtes Personal ins Rennen schicken, setzen die NEOS auf eine junge Anwältin: Sophie Wotschke.
Vor zwei Jahren sorgten die von der „Krone“ veröffentlichten geheim aufgezeichneten Pilnacek-Files für ein nachhaltiges Beben. Inklusive Untersuchungen, Ermittlungen und nun – einen von der FPÖ initiierten parlamentarischen Untersuchungsausschuss rund um das Ableben von Ex-Justizsektionschef Christian Pilnacek (60). Akten kommen im Dezember, Befragungen starten Mitte Jänner. Die Parteien bieten erprobt-gestähltes Personal auf. Nur die NEOS bringen eine Neue ins Spiel. Sophie Wotschke, 27, folgt auf Stephanie Krisper, die sich zurückgezogen hat. Juristin Wotschke steht vor einer ersten großen Bewährungsprobe in der breiten Öffentlichkeit. Sie gibt Einblicke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.