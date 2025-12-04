Beim Grazer Derby wird Geschichte geschrieben

Am Sonntag (17) prallen Sturm und der GAK im 203. Grazer Derby aufeinander! Der Meister wie immer in der Favoritenrolle, doch die letzten Duelle gegen den Rivalen waren nie ein Spaziergang. Egal, wie der Hit auch enden mag, seinen Platz in den Klubannalen hat er schon jetzt fix. Denn es wird ein Derby der Superlative!
Mit einem 4:0-Kantersieg von Sturm im Auswärts-Derby gegen den GAK wurde das einstige Schwarzenegger-Stadion am 9. Juli 1997 eröffnet. Das Herz der Sturm-Knofel jauchzte vor Freude: Blitzführung schon in der zweiten Minute durch Roman Mählich, 2:0 durch Gilbert Prilasnig, das 3:0 und 4:0 legte Ivo Vastic drauf. Ein Spiel für die Geschichtsbücher vor 15.400 Fans. Ein Spiel für die Geschichtsbücher wird auch das Derby am kommenden Sonntag.
