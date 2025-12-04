Beim Grazer Derby wird Geschichte geschrieben

Am Sonntag (17) prallen Sturm und der GAK im 203. Grazer Derby aufeinander! Der Meister wie immer in der Favoritenrolle, doch die letzten Duelle gegen den Rivalen waren nie ein Spaziergang. Egal, wie der Hit auch enden mag, seinen Platz in den Klubannalen hat er schon jetzt fix. Denn es wird ein Derby der Superlative!