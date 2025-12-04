Spionage vor ISS-Flug? Russe darf doch nicht mit

Ersatzmann steht schon fest

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos gab am Dienstag bekannt, dass Artemjew durch Andrei Fedjajew ersetzt werde. Eine Begründung für die Mission bezog sich lediglich auf Artemjews „Versetzung auf eine andere Stelle“. Auf die Berichte über Ermittlungen ging die Behörde nicht ein.