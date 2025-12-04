Italien entschädigt Autofahrer schon bald für Stau

Start ist zweigeteilt

Der Start erfolgt gestaffelt: Ab 1. Juni 2026 soll das System auf Autobahnabschnitten mit nur einem Betreiber in Betrieb gehen, ab 1. Dezember 2026 folgen Strecken, die von mehreren Konzessionären gemeinsam verwaltet werden. Ausgenommen von Entschädigungen bleiben ausdrücklich Notfallbaustellen – etwa nach Unfällen, extremen Wetterereignissen oder während Rettungseinsätzen.