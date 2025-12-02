US-Politologe bezeichnet Trump als „lahme Ente“

Europa kann nicht gewinnen, wenn es sich US-Maßstäbe aufzwingen lässt

Der bulgarisch-österreichische Politikwissenschafter Iwan Krastew warnte davor, dass sich Europa die amerikanischen Maßstäbe aufzwingen lässt. „Am gefährlichsten ist es, wenn man sich selbst in den Kategorien des anderen erklären muss. Das kann man nicht gewinnen“, meinte er. Deshalb solle Europa nicht so tun, als würde es rasch zu einer militärischen Supermacht aufsteigen können. Diesbezüglich zog Krastew einen Vergleich mit der Habsburgermonarchie, die militärisch auch nicht besonders stark gewesen sei. „Aber die Habsburger haben es geschafft, alle anderen Mächte davon zu überzeugen, dass sie wichtig für das Gleichgewicht der Mächte in Europa sind.“