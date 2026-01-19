Pistengaudi als Konkurrenz zum Thermenspaß

Wetter ist ein Argument für Thermen

Die Effekte durch die kleinen Schigebiete will man beobachten, aber „das Wetter spielt eine positive Rolle für unsere Tagesgäste“, die einfach die Flucht aus der kalten Nebelsuppe antreten. Die erste Woche der Semesterferien mit vorwiegend Gästen aus Wien ist bereits zu 80 Prozent ausgebucht, wenngleich Pomper weiß, dass „wenn in den Semesterferien Schnee liegt in den großen Schigebieten, dann fahren die Gäste eher auf Schiurlaub.“ Die zweite Ferienwoche, das ist die des Burgenlandes, ist schwächer gebucht. Für die Osterferien ist Stegersbach ebenfalls gefragt, weil man Gästen für den gleichen Zeitraum im Folgejahr bei Vorausbuchung gleich nach der Abreise Anreize in Form kleiner Geschenke bietet. „20 Prozent der Gäste aus dem Vorjahr haben so schon gebucht.“ Im vergangenen Jahr erzielte die Therme Stegersbach ein Plus von 20.000 Tagesgästen trotz einer dreimonatigen Baustelle.