Kind (5) kommt in Berliner Kindergarten ums Leben

In Berlin ist am Montag in einem Kindergarten bei einem tragischen Unfall ein Kind (5) ums Leben gekommen. Das Geschlecht wurde von der Polizei noch nicht mitgeteilt, die Ermittlungen sind in vollem Gange. Ersten Erkenntnissen dürfte das Opfer von „einem schweren Gegenstand“ – vermutlich einer Terrassentür – getroffen worden sein.