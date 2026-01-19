Von Tür erschlagen
Kind (5) kommt in Berliner Kindergarten ums Leben
In Berlin ist am Montag in einem Kindergarten bei einem tragischen Unfall ein Kind (5) ums Leben gekommen. Das Geschlecht wurde von der Polizei noch nicht mitgeteilt, die Ermittlungen sind in vollem Gange. Ersten Erkenntnissen dürfte das Opfer von „einem schweren Gegenstand“ – vermutlich einer Terrassentür – getroffen worden sein.
Schock in der Kita „Adlerküken“ im Bezirk Treptow-Köpenik im Süden der deutschen Hauptstadt: Gegen 10.15 Uhr am Montag ist das Kind – laut RTL fünf Jahre alt – von dem Gegenstand getroffen worden. Die Verletzungen waren so schwer, dass alle Reanimationsversuche erfolglos blieben.
Einem Bericht der „Bild“ zufolge dürfte es sich bei dem Gegenstand um eine Tür, die sich aus ihren Angeln gehoben hatte, gehandelt haben.
Ob sich der tödliche Unfall im Inneren des Kindergartens, in dem etwa 160 Kinder ganztägig betreut werden, oder auf dem Gelände außerhalb ereignete, ist noch unklar. Offen ist auch noch die Frage, ob ein technischer Defekt oder ein Handhabungsfehler zu dem Unglück führten.
Notärzte und zwei Hubschrauber vor Ort
Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Leuten im Einsatz. Mehrere Notärzte versuchten vergeblich zu helfen. Zwei Hubschrauber waren angeflogen. Zahlreiche Kita-Erzieher, andere Kinder und Eltern mussten von der Feuerwehr psychologisch betreut werden, wie es weiter hieß.
