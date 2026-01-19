Drei Öffi-Mitarbeiter nach Eskalation in Betreuung

Beamte gebissen und bespuckt

Auch Beamte des Streifendienstes wurden auf die Szene aufmerksam und eilten den Securitys zu Hilfe. Der Mann schlug und trat wild um sich, beschädigte eine Body-Worn-Kamera eines Polizisten und versuchte sogar, die Beamten zu beißen und zu bespucken. Erst nach massivem Einschreiten gelang es der Polizei, den Mann vorläufig festzunehmen. Doch selbst in der Arrestzelle beruhigte sich der Randalierer nicht und zertrümmerte Teile des Inventars.