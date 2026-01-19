Drei Öffi-Mitarbeiter nach Eskalation in Betreuung

Beißen, spucken, schlagen: Ein aggressiver Mann ging am Sonntagabend am Wiener Praterstern auf Polizisten sowie Sicherheitsmitarbeitende der Wiener Linien los. Selbst in der Arrestzelle beruhigte er sich nicht. Bei dem Vorfall wurden alle Beteiligten verletzt.
Der genaue Auslöser für den Wutausbruch des Mannes blieb laut Polizei zwar unklar, doch fest steht: Am Praterstern randalierte der Mann, woraufhin Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien ihn aufforderten, sich zu beruhigen und den Bahnhofsbereich zu verlassen. Doch statt einzulenken, rastete der Mann völlig aus.
Beamte gebissen und bespuckt
Auch Beamte des Streifendienstes wurden auf die Szene aufmerksam und eilten den Securitys zu Hilfe. Der Mann schlug und trat wild um sich, beschädigte eine Body-Worn-Kamera eines Polizisten und versuchte sogar, die Beamten zu beißen und zu bespucken. Erst nach massivem Einschreiten gelang es der Polizei, den Mann vorläufig festzunehmen. Doch selbst in der Arrestzelle beruhigte sich der Randalierer nicht und zertrümmerte Teile des Inventars.
Sowohl die drei Sicherheitsmitarbeiter als auch die Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt und ins Spital gebracht. Nach ärztlicher Behandlung konnten die Mitarbeitenden der Wiener Linien das Spital bereits verlassen, laut Pressesprecherin Carina Novy werden sie aber weiterhin von einem Kriseninterventionsteam betreut.
Mann erhält zahlreiche Anzeigen
Für den 41-Jährigen hagelt es zahlreiche Anzeigen. Er wird unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen schwerer Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.