Starmer glaubt nicht an US-Invasion auf Grönland

Wie berichtet, hatte Trump am Samstag Großbritannien und sieben weiteren europäischen NATO-Staaten mit Zöllen gedroht, die in der vergangenen Woche Soldatinnen und Soldaten auf die Insel geschickt hatten. Vorausgegangen waren seine Drohungen, Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit übernehmen zu wollen. Er werde daran arbeiten, die Beziehungen zu bewahren und die Spannungen zu entschärfen, sagte Starmer. Über die Zukunft der Arktis-Insel hätten allein die Menschen in Grönland und Dänemark zu entscheiden, historische Bündnisse müssten Bestand haben.