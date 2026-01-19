Reha-Geld für Physiotherapeutin erkämpft

Antrag von Burgenländerin zunächst abgelehnt

Pfeifer bringt das Beispiel einer jungen Physiotherapeutin aus dem Burgenland, bei der es zur „Aussteuerung“ kam. Die 34-Jährige konnte nach einer Covid-Erkrankung selbst kleinste körperliche Tätigkeiten nicht mehr ausführen und musste von ihrer Mutter gepflegt werden. Der vormals aktiven Frau fiel es sogar schwer, längere Zeit zu sitzen. Die Krankheit zeigte sich auch in extremer Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Ihr Antrag auf Reha-Geld wurde trotz ihres schlechten Gesundheitszustandes vorerst abgelehnt.