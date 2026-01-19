Nächstes Formel-1-Team präsentiert 2026er Boliden

In puncto Design bleibt der US-Rennstall seinen Farben treu, technische Details behielt Haas für sich – wohl auch aufgrund der ab heuer greifenden Motoren- und Aerodynamik-Regeln. „Es fühlt sich fast ein bisschen surreal an, schon so früh im Jahr ein neues Auto vorzustellen“, so Teamchef Ayao Komatsu zum neuen Wagen. Getestet wird das Auto bereits Ende Jänner in Barcelona. Wie bereits im Vorjahr wird Haas mit Esteban Ocon und Oliver Bearman an den Start gehen.