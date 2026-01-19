Vorteilswelt
Nächstes Formel-1-Team präsentiert 2026er Boliden

Formel 1
19.01.2026 14:48
Haas hat seinen neuen Boliden vorgestellt.
Haas hat seinen neuen Boliden vorgestellt.(Bild: GEPA)
Von krone Sport

Der Formel-1-Rennstall von Haas hat seinen Boliden für die Saison 2026 vorgestellt. „Zeit, Köpfe zu verdrehen“, kündigte das US-Team den VF-26 auf Instagram an.

Nach dem gemeinsamen Launch von Red Bull Racing und den Racing Bulls hat nun auch Haas seinen Boliden für die anstehende Saison präsentiert. 

In puncto Design bleibt der US-Rennstall seinen Farben treu, technische Details behielt Haas für sich – wohl auch aufgrund der ab heuer greifenden Motoren- und Aerodynamik-Regeln. „Es fühlt sich fast ein bisschen surreal an, schon so früh im Jahr ein neues Auto vorzustellen“, so Teamchef Ayao Komatsu zum neuen Wagen. Getestet wird das Auto bereits Ende Jänner in Barcelona. Wie bereits im Vorjahr wird Haas mit Esteban Ocon und Oliver Bearman an den Start gehen.

Folgen Sie uns auf