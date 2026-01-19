Fußball-Trainer forderte von Burschen „Dick-Pics“

Geständnis mit einer Ausnahme

Das war auch der einzige Vorwurf, den der bisexuelle Trainer bestritt. Die anderen Vorwürfe räumte er ein, erklärte sich mit einer schweren Trennung und Alkoholmissbrauch. Er sei bei allen Anfragen berauscht gewesen: „Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen.“ Sein Verteidiger meinte sogar, dass die Burschen gar nicht auf die Forderungen hätten eingehen müssen. Was der Angeklagte auch bei Nachfrage eines Opfer-Anwaltes bestätigte: „Sie hätten ja nichts schicken müssen.“ Dass er aber eine Rolle der Autorität in dem Sportverein hatte, war ihm bewusst. Begonnen hatte das Ganze übrigens beim „Wahrheit oder Pflicht“ spielen via Snapchat, erzählte der Angeklagte.