Wanderer (84) stürzte 20 Meter tief in Bachbett

Harter Schnee und Eis auf Steig

Der Mann wanderte am späten Nachmittag den Kandlersteig am Schlingelberg entlang. Der war – wie so viele Steige derzeit in diesem schneearmen Winter – mit hartem Schnee und teilweise Eis bedeckt. Darauf rutschte der 84-Jährige aus und stürzte in der Folge rund 20 Meter hinunter in ein zugefrorenes Bachbett. Dort blieb er schwer verletzt liegen.