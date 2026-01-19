Entlegenes Wohnhaus brannte völlig nieder

Ein kleines schmuckes Holzhaus wurde am Montag in Bad Goisern in OÖ ein Raub der Flammen. Für die Feuerwehren war der Einsatz nicht einfach, da das Haus sehr abgelegen ist und deshalb ein Wasserversorgungs-Pendelverkehr eingerichtet werden musste. Gegen 14.15 Uhr war der Brand dann gelöscht.