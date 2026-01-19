Entlegenes Wohnhaus brannte völlig nieder

Ein kleines schmuckes Holzhaus wurde am Montag in Bad Goisern in OÖ ein Raub der Flammen. Für die Feuerwehren war der Einsatz nicht einfach, da das Haus sehr abgelegen ist und deshalb ein Wasserversorgungs-Pendelverkehr eingerichtet werden musste. Gegen 14.15 Uhr war der Brand dann gelöscht.
Die Feuerwehren aus Bad Goisern, Bad Ischl, Lasern, Sankt Agatha und Weissenbach waren kurz vor 12 Uhr alarmiert worden, weil das Haus in der Ortschaft Wurmstein in Flammen stand.
Wasserversorgung schwierig
Weil der Ort auf 800 Metern Seehöhe liegt und das Haus dann auch noch sehr abgelegen war, gestalteten sich die Löschmaßnahmen schwierig, so Einsatzleiter und Kommandant Claus Ebner von der FF Bad Goisern.
Ein Wasserversorgungs-Pendelverkehr musste eingerichtet werden, gegen 14.15 Uhr war der Brand gelöscht, „Es gibt aber Nachlöscharbeiten“ so Ebner. Unklar ist derzeit noch, was das Feuer ausgelöst hat.
