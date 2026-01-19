Vorteilswelt
Schwieriger Einsatz

Entlegenes Wohnhaus brannte völlig nieder

Oberösterreich
19.01.2026 14:41
Das kleine Holzhaus stand in Flammen.
Das kleine Holzhaus stand in Flammen.(Bild: FF Bad Goisern)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Ein kleines schmuckes Holzhaus wurde am Montag in Bad Goisern in OÖ ein Raub der Flammen. Für die Feuerwehren war der Einsatz nicht einfach, da das Haus sehr abgelegen ist und deshalb ein Wasserversorgungs-Pendelverkehr eingerichtet werden musste. Gegen 14.15 Uhr war der Brand dann gelöscht.

Die Feuerwehren aus Bad Goisern, Bad Ischl, Lasern, Sankt Agatha und Weissenbach waren kurz vor 12 Uhr alarmiert worden, weil das Haus in der Ortschaft Wurmstein in Flammen stand.

Das Gebäude wurde völlig zerstört.
Das Gebäude wurde völlig zerstört.(Bild: FF Bad Goisern)

Wasserversorgung schwierig
Weil der Ort auf 800 Metern Seehöhe liegt und das Haus dann auch noch sehr abgelegen war, gestalteten sich die Löschmaßnahmen schwierig, so Einsatzleiter und Kommandant Claus Ebner von der FF Bad Goisern.

Ein Wasserversorgungs-Pendelverkehr musste eingerichtet werden, gegen 14.15 Uhr war der Brand gelöscht, „Es gibt aber Nachlöscharbeiten“ so Ebner. Unklar ist derzeit noch, was das Feuer ausgelöst hat.

„Love Letters“
Christine Wipplinger: „Theater ist ein Spiegel“
OÖ führt bundesweit
2025 etwas weniger Lehranfänger als im Vorjahr
Schwieriger Einsatz
Entlegenes Wohnhaus brannte völlig nieder
Kampfansage in Reimen
Was sich die Grünen von der Kickl-FPÖ abschauen
Torhüter Viktor Baier
Wie Blau-Weiß mit dem Verletzungs-Schock umgeht
