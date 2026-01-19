Vorteilswelt
Sexy Urlaubsgrüße

Elizabeth Hurley sorgt im Schaumbad für Aufsehen

Society International
19.01.2026 15:05
Liz Hurley verzaubert ihre Fans mit Urlaubsgrüßen der besonderen Art.
Liz Hurley verzaubert ihre Fans mit Urlaubsgrüßen der besonderen Art.(Bild: Krone KREATIV/Instagram, Elizabeth Hurley)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Elizabeth „Liz“ Hurley  genoss gerade eine luxuriöse Auszeit auf den Malediven. Doch statt nur am weißen Sandstrand zu entspannen, heizte die 60-jährige Schauspielerin ihren Fans mit pikanten Einblicken aus dem Badezimmer ein.

Die Malediven sind bekannt für ihre kristallklaren Lagunen und exklusiven Resorts. Für Hollywood-Star Liz Hurley war der Inselstaat jedoch vor allem eines: die perfekte Kulisse für eine glamouröse Selbstdarstellung. 

Schaumschlägerei der Luxusklasse
Auf Fotos auf ihrem Instagram-Account räkelt sich Hurley in einer Badewanne voller Schaum. Herrlich vergnügt beweist sie, dass das Alter für sie nur eine Zahl ist. Die Botschaft ist klar: Liz Hurley zelebriert das Leben und ihren makellosen Körper.

Liz Hurley nimmt ihre Follower mit in ihr Schaumbad, da sie sichtlich genießt.
Liz Hurley nimmt ihre Follower mit in ihr Schaumbad, da sie sichtlich genießt.(Bild: www.instagram.com/elizabethhurley1)
Nach dem Bad braust sie sich noch den Badeschaum aus den Haaren.
Nach dem Bad braust sie sich noch den Badeschaum aus den Haaren.(Bild: www.instagram.com/elizabethhurley1)

Die Fans sind begeistert
Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. Kommentare wie „Zeitlos schön“ oder „Nach wie vor absolute Spitzenklasse“, fluten ihr Profil. Besonders bewundert wird ihre Disziplin: Hurley betont immer wieder, dass eine gesunde Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft ihr Geheimnis für das jugendliche Aussehen seien.

