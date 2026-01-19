Elizabeth Hurley sorgt im Schaumbad für Aufsehen

Die Fans sind begeistert

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. Kommentare wie „Zeitlos schön“ oder „Nach wie vor absolute Spitzenklasse“, fluten ihr Profil. Besonders bewundert wird ihre Disziplin: Hurley betont immer wieder, dass eine gesunde Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft ihr Geheimnis für das jugendliche Aussehen seien.