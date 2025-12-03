„So freudlos wie Kohle im Weihnachtsstrumpf“

Dass die Frau von Prinz Harry alles andere als ein Grinch ist, ist übrigens schon lange kein Geheimnis mehr. Unter anderem ließ sie sich beim Schmücken eines gut und gerne vier oder fünf Meter hohen Christbaums ablichten. Und selbst das Weihnachtsfest mit der Königsfamilie, traditionell gefeiert in Sandringham, sagte Meghan laut dem „Telegraph“ trotz aller Differenzen zu – sogar „fantastisch“ soll es gewesen sein.