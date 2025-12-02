Vorteilswelt
Der Mantel gehört ihm!

Königin Camilla plündert Charles’ Kleiderschrank!

Royals
02.12.2025 11:27
Königin Camilla hat bei einem Event in London mit ihrem frechen Fashion-Recycling für ...
Königin Camilla hat bei einem Event in London mit ihrem frechen Fashion-Recycling für Begeisterung gesorgt.(Bild: AP/Kin Cheung)

Beim glanzvollen „Rifles Awards Dinner 2025“ stahl Königin Camilla allen die Show. Ihr Geheimnis? Sie griff nicht zu Chanel oder Dior, sondern bediente sich schamlos in der Garderobe ihres Gatten! Wir verraten die rührende Geschichte hinter dem spektakulären Saudi-Look.

Wer sagt denn, dass man als Königin immer neu shoppen muss? Camilla (78) bewies gerade in London absoluten Mode-Mut und sorgte für den Gesprächsstoff des Abends. Als sie den Raum betrat, staunten die anwesenden Gäste nicht schlecht: Die Königin trug eine bestickte, dunkelblaue „Daqlah“ – einen traditionellen saudischen Mantel über ihrem Kleid.

Ein funkelnder Auftritt im Mantel von König Charles.
Ein funkelnder Auftritt im Mantel von König Charles.(Bild: AP/Kin Cheung)

Mantel von Charles stibitzt!
Doch Royal-Experten und Fashion-Detektive erkannten das edle Stück sofort wieder! Es gehört eigentlich gar nicht ihr, sondern König Charles III.!

Die Royal Family teilte Fotos von Camillas glamourösen Auftritt auf Instagram:

Der Griff in die königliche Mottenkiste
Das spektakuläre Kleidungsstück hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Charles bekam die Robe bereits im Jahr 1998 während einer Reise nach Saudi-Arabien geschenkt. Das ist satte 27 Jahre her! Damals wurde das Gewand vom Designer Yahya Al Bishri entworfen.

Der Designer stellte schon vor Jahren ein Foto von Charles in dem Mantel online: 

Cooler Look zu rotem Kleid
Während Charles das gute Stück vermutlich im Schrank hütete, dachte sich Camilla wohl: „Was dir steht, steht mir schon lange!“ Sie ließ das gute Stück kurzerhand umarbeiten und kombinierte sie mit einem roten Samtkleid der Marke Fiona Clare Couture und funkelnden Diamanten.

Camilla kam zu dem Event dem Mantel von König Charles lässig über die Schultern geworfen.
Camilla kam zu dem Event dem Mantel von König Charles lässig über die Schultern geworfen.(Bild: AP/Kin Cheung)
Das rote Samtkleid von Fiona Clare Couture gehört zu Camillas Lieblingsstücken, dass sie immer ...
Das rote Samtkleid von Fiona Clare Couture gehört zu Camillas Lieblingsstücken, dass sie immer wieder gerne trägt.(Bild: AP/Kin Cheung)

Das Ergebnis? Ein absoluter Wow-Moment, der beweist: Royales Recycling ist der heißeste Trend 2025.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
