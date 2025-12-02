Königin Camilla plündert Charles’ Kleiderschrank!

Wer sagt denn, dass man als Königin immer neu shoppen muss? Camilla (78) bewies gerade in London absoluten Mode-Mut und sorgte für den Gesprächsstoff des Abends. Als sie den Raum betrat, staunten die anwesenden Gäste nicht schlecht: Die Königin trug eine bestickte, dunkelblaue „Daqlah“ – einen traditionellen saudischen Mantel über ihrem Kleid.