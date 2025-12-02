Zara Tindall verrät royale Weihnachtspläne

Einblicke in die königlichen Traditionen

Zara gewährte schon im Vorjahr bei einem Charity-Event einen seltenen Blick hinter die Kulissen der royalen Rituale.

„Wir beschenken uns gegenseitig an Heiligabend“, sagte die dreifache Mutter und enthüllte dann, dass auch die Royals ganz nach britischem Brauch Weihnachtsstrümpfe am Ende ihrer Betten aufhängen, damit „Father Christmas“ sie füllen kann. „Als Erwachsene haben wir immer noch Strümpfe am ersten Weihnachtstag“, plauderte sie aus. Auf die Frage, ob auch ihre verstorbenen Großeltern, Königin Elisabeth II. und Prinz Philip, zu Weihnachten Strümpfe bekamen, bestätigte Zara: „Natürlich.“