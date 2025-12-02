Vorteilswelt
„Immer großartig“

Zara Tindall verrät royale Weihnachtspläne

Royals
02.12.2025 16:00
Das gehört zur Weihnachtstradition der Royals in Sandringham: Am ersten Weihnachtstag spaziert ...
Das gehört zur Weihnachtstradition der Royals in Sandringham: Am ersten Weihnachtstag spaziert die Familie geschlossen zur St. Mary Magdalene Church, um die Messe zu besuchen.

Bei den Windsors läuft der Countdown zum Fest: König Charles und Königin Camilla bereiten sich darauf vor, in den kommenden Wochen die gesamte Großfamilie auf Sandringham zu versammeln. Jetzt bestätigt auch Charles’ Nichte Zara Tindall, dass sie mit Ehemann Mike Tindall und den drei Kindern Mia, Lena und Lucas wieder dabei ist. 

Bei den Beauty Awards in London plauderte die Pferdesportlerin gegenüber der „Daily Mail“ offen über ihre Pläne und schwärmte bei auch vom Weihnachtszauber auf dem königlichen Landsitz. Weihnachten sei für ihre Familie „immer großartig“. Man erlebe „viele schöne Momente“, Sandringham sehe in dieser Zeit einfach „wundervoll“ aus. Und das Beste: Man sehe endlich wieder alle.

Zum Festkreis gehören traditionell auch Zaras Mutter, Prinzessin Anne, deren Ehemann Sir Tim Laurence sowie Zaras Bruder Peter Phillips. Der Queen-Enkel hat sich im Sommer verlobt. Es wird vermutet, dass er zum ersten Mal seine Braut Harriet Sperling mit nach Sandringham bringt.

Weihnachten ist bei den Royals voller Traditionen: Nach Sandringham geht es erst nach dem ...
Weihnachten ist bei den Royals voller Traditionen: Nach Sandringham geht es erst nach dem Weihnachtsgottesdienst von Prinzessin Kate und dem Königslunch mit dem gesamten, weitläufigen Windsor-Clan.

Ein Royal allerdings wird auch dieses Jahr nicht zugegen sein: Andrew Mountbatten-Windsor, der im Oktober endgültig alle Titel und Ehren verlor. Bereits im vergangenen Jahr fehlte er beim Kirchgang, obwohl er früher trotz Rückzugs aus dem Amt gelegentlich am Familienmarsch zur Kirche teilnahm.

Mike und Zara Tindall sind jedes Jahr mit den Kindern in Sandringham
Mike und Zara Tindall sind jedes Jahr mit den Kindern in Sandringham

Einblicke in die königlichen Traditionen
Zara gewährte schon im Vorjahr bei einem Charity-Event einen seltenen Blick hinter die Kulissen der royalen Rituale. 

„Wir beschenken uns gegenseitig an Heiligabend“, sagte die dreifache Mutter und enthüllte dann, dass auch die Royals ganz nach britischem Brauch Weihnachtsstrümpfe am Ende ihrer Betten aufhängen, damit „Father Christmas“ sie füllen kann. „Als Erwachsene haben wir immer noch Strümpfe am ersten Weihnachtstag“, plauderte sie aus. Auf die Frage, ob auch ihre verstorbenen Großeltern, Königin Elisabeth II. und Prinz Philip, zu Weihnachten Strümpfe bekamen, bestätigte Zara: „Natürlich.“

Während in Sandringham die Kinder erst am Heiligen Abend den royalen Familienweihnachtsbaum ...
Während in Sandringham die Kinder erst am Heiligen Abend den royalen Familienweihnachtsbaum schmücken, sind die Schlösser von Charles – hier Windsor Castle – schon die ganze Vorweihnachtszeit über mit Christbäumen geschmückt.

Die Kinder stehlen traditionell die Show: Während Sohn Lucas noch nicht am öffentlichen Kirchgang teilnimmt, marschieren die Töchter Mia und Lena regelmäßig mit ihren Cousins Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zur Kirche St. Mary Magdalene. 

Die Kinder – im Bilder Charlotte, Mia und Louis – unterhalten sich mit Fans, die gekommen sind, ...
Die Kinder – im Bilder Charlotte, Mia und Louis – unterhalten sich mit Fans, die gekommen sind, um der Königsfamilie frohe Weihnachten zu wünschen oder kleine Geschenke zu machen.

Volles Programm: Weihnachtsgottesdienst & Königslunch
Zara bestätigte außerdem, dass sie und Mike auch in diesem Jahr beim Weihnachtsliedergottesdienst der Prinzessin von Wales am 5. Dezember in Westminster Abbey dabei sein werden.

Mike und Zara Tindall – hier 2022 – kommen auch heuer zu Prinzessin Kates wundervollem ...
Mike und Zara Tindall – hier 2022 – kommen auch heuer zu Prinzessin Kates wundervollem Weihnachtsfest in der Westminster Abbey.

Wie jedes Jahr stehen die Tindalls zudem auf der Gästeliste für den großen Weihnachtslunch des Königs mit der erweiterten Familie im Buckingham Palace. Mike Tindall verriet bereits 2019 im Podcast „House of Rugby“, wie es bei dem XXL-Familientreffen zugeht: Rund 70 Familienmitglieder, mehrere Tische und die Kinder essen traditionell an ihrem eigenen Tisch in einem separaten Zimmer.

