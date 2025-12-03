Austria verlängert mit Mittelfeldspieler Wustinger

Florian Wustinger hat seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag bei Austria Wien um ein Jahr verlängert. Zudem gibt es laut dem Fußball-Bundesliga-Fünften eine einjährige Option.
Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist nach seinem dritten Kreuzbandriss auf dem Weg zurück, im Frühjahr soll er wieder im Oberhaus spielen.
„Es ist beeindruckend, wie positiv er immer geblieben ist und mit welcher Konsequenz er an seinem Comeback arbeitet“, sagte Austria-Sportdirektor Michael Wagner.
