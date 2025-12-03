Verflogen! Drei Fledermäuse landeten in Wohnung

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Mödling (Niederösterreich): An einer Vorhangstange im Wohnzimmer einer Wohnung hatten es sich drei Fledermäuse gemütlich gemacht. Sie konnten eingefangen und in die Natur gebracht werden.
Die Einsatzkräfte hatten nicht schlecht gestaunt, mit wem sie es am Dienstag bei einer Tierrettung zu tun bekamen. Drei Fledermäuse hatten sich offensichtlich verflogen und sind direkt in einer Wohnung gelandet. Dort haben sie es sich auf einer Vorhangstange im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Alle drei Fledertiere hingen dort dicht beisammen kopfüber.
Spezielles Gerät im Einsatz
Die Mödlinger Feuerwehr, die unter anderem mit einem Fahrzeug ausgerückt ist, das mit speziellem Gerät für die Tierrettung ausgestattet ist, konnte die Fledermäuse behutsam einfangen und in ein Behältnis aus der Wohnung bringen. Anschließend wurden sie unverletzt in einem Wald ausgesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.