Verflogen! Drei Fledermäuse landeten in Wohnung

Die Einsatzkräfte hatten nicht schlecht gestaunt, mit wem sie es am Dienstag bei einer Tierrettung zu tun bekamen. Drei Fledermäuse hatten sich offensichtlich verflogen und sind direkt in einer Wohnung gelandet. Dort haben sie es sich auf einer Vorhangstange im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Alle drei Fledertiere hingen dort dicht beisammen kopfüber.