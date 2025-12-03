Fußgänger (85) stirbt nach Kollision mit Pkw

In Wien-Hietzing ist es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 95 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 8.40 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Straße setzen und dürfte dabei einen 86-jährigen Fußgänger übersehen haben.
Der Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und unter dem Pkw eingeklemmt. Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten den Schwerverletzten und versuchten, ihn noch wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Der 86-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Pensionist angezeigt
Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen übernommen. Der 95-jährige Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt.
