Der Sport lieferte uns Lichtblicke im Alltag

Österreichs Sport sorgte 2025 für zahlreiche positive Schlagzeilen. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Auf dem Weg nach Tirol zur Präsentation des „Krone“-Schlagzeilen-Buchs im Tivoli-Stadion. Viel Prominenz, unzählige Geschichten, aber auch ein Rückblick auf 2025 mit einigen negativen und dramatischen Ereignissen.
„Nirgendwo anders wachsen die Menschen mehr zusammen“
Umso lockerer und gelöster die Stimmung bei der Kategorie Sport. Die erfolgreiche Ski-WM in Saalbach, die Siege der Skispringer, der aufsteigende Golfstar Sepp Straka, die erste gemeisterte WM-Qualifikation seit 28 Jahren, die sensationellen Unter-17-Wunderkicker in Katar – erfrischend, emotional und motivierend. Lichtblicke im Alltag. „Nirgendwo anders wachsen die Menschen mehr zusammen als im Sport“, sinnierte Manni Pranger „diese Synergie gibt vielen Kraft, macht Großereignisse zu besonderen Erlebnissen.“
Der Slalom-Weltmeister von Val d‘Isere 2009 erlebte im Sommer ein Drama hautnah mit. In seinem Heimatort Gschnitz herrschte nach Starkregen, Wolkenbruch, Hagel, Murenabgängen und Sturzfluten Weltuntergangsstimmung! Eine Spur der Verwüstung, verheerende Zustände, rund 20 beschädigte Häuser im 460-Seelen-Ort. Die Nachbarn halfen sich gegenseitig, jeder packte an. Aufstehen, Ärmel hochkrempeln, weiterarbeiten, positiv bleiben. Ein Motto, das Pranger vom Skifahren kennt. Und im Sport die Grundvoraussetzung ist, um erfolgreich zu sein.
