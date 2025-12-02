Grüne zerlegen Gesetz und stimmen trotzdem dafür

Das stört die Grünen

Doch warum der ganze Ärger? Die anvisierte Mietpreisbremse soll nun auch auf dem freien Markt greifen. Das neue Gesetz sieht eine erleichterte Vereinbarung einer Wertsicherung sowie eine Deckelung der zulässigen Mieterhöhung anhand der Inflation vor. Mietverträge müssen künftig mit wenigen Ausnahmen mindestens fünf Jahre laufen. Künftig sollen Anpassungen von Richtwerten, Kategoriebeträgen sowie sonstigen Beträgen im Mietrechtsgesetz an die Inflation jeweils zum 1. April erfolgen.