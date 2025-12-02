Arbeiter verletzte Chef mit Motorsäge am Bein

Im Bezirk Graz-Umgebung kam es am Dienstag zu einem Forstunfall. Ein 52-Jähriger wurde durch eine Motorsäge am Bein verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.
In einem Wald in Höf (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Dienstagvormittag zu einem Forstunfall. Ein 52-Jähriger führte gemeinsam mit einem 42-jährigen Mitarbeiter, ein rumänischer Staatsbürger, in seinem Wald kleinere Holzarbeiten durch. Dabei dürfte der Arbeiter auf nassem Laub ausgerutscht sein.
Er verletzte seinen 52-jährigen Chef mit der Motorsäge am Bein. Der Mann wurde vom Roten Kreuz und einem Notärzteteam am Unfallort erstversorgt, bevor er in das LKH Graz gebracht wurde. Auch die Feuerwehr Haselbach und die Polizei waren im Einsatz.
