18-Jährige rammte nach zwei Flaschen Wein Biker

Alleine zwei Flaschen geleert

Sie sei am 3. September alleine zu Hause in der Wohnung der Eltern in einer Ortschaft nahe Laakirchen gewesen, und habe dort eineinhalb bis zwei Flaschen Wein getrunken. „Das ist doch nicht normal, wieso haben Sie das getan?“, wollte die Richterin wissen. „Das weiß ich selber nicht. Ich war einfach an einem Tiefpunkt in meinem Leben. Ich war in einem Loch und wusste einfach nicht, wohin mit mir“, so die kleinlaute Antwort.