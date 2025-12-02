Semlic: Der Spion, der Sturm einst „liebte“

Im nachgetragenen Heimspiel am Mittwoch (20.30) gegen die WSG Tirol hat Sturm die Chance, sich vor dem Derby gegen den GAK am Sonntag auf Platz eins der Liga zu setzen – was für einen Schub im schwarz-weißen Lager sorgen würde. Beim biederen Auftritt der Blackys zuletzt in Hartberg hatte Spion und Wattens-Coach Philipp Semlic aber beste Sicht auf den Meister.
Verstecken ging nicht – diesen Spion hatte man sofort ausgemacht. Einserseits ist das Hartberger Stadion dafür nicht groß genug, andererseits klatschte WSG-Tirol-Coach Philipp Semlic ob seiner Vergangenheit bei Sturm und Hartberg gefühlt alle zwei Minuten mit jemandem ab. „War schon schön, wieder einmal nach Hause zu kommen, seit Sommer war ich nicht mehr im Osten“, so der Oststeirer, der seine familiäre Basis weiterhin in Graz hat, obwohl er mittlerweile 51 Spiele für die Wattener als Trainer am Buckel hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.