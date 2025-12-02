„Ich bin doch nur eine gewöhnliche Bastltante“

Fast eine Million Follower auf Instagram – die Frau weiß, zu begeistern! Michaela Waldl hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und seit September darf sich die selbsternannte Bastltante sogar Buchautorin nennen. In „Meine zauberhafte Dekowelt“ zeigt die 56-Jährige fantasievolle Figuren wie Wichtel und Elfenkinder. Mit kreativen, natürlichen Dekoideen, die oft aus Gartenmaterialien und Fundstücken der Natur bestehen, weckt Waldl nicht nur die Lust der Kinder, sich in der Adventzeit an den Tisch zu setzten. „Im Wald finde ich praktisch alles, was ich brauche. Und mit etwas Einfallsreichtum lässt sich daraus wirklich tolles machen“, nickt Waldl.