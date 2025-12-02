Vorteilswelt
Eine Million Follower

„Ich bin doch nur eine gewöhnliche Bastltante“

Oberösterreich
02.12.2025 16:00
Michaela Waldl, Bastltante und Instagram-Bloggerin aus Stadl Paura verzückt ihre User weltweit ...
Michaela Waldl, Bastltante und Instagram-Bloggerin aus Stadl Paura verzückt ihre User weltweit mit selbstgemachten Dekorationen für die Adventzeit. Sie hat fast eine Million Follower.

Tausende Male weltweit geteilt, eine Million Instagram-Follower – Michaela Waldls Deko-Ideen kommen an und erleben gerade in der Adventzeit einen Boom.

Fast eine Million Follower auf Instagram – die Frau weiß, zu begeistern! Michaela Waldl hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und seit September darf sich die selbsternannte Bastltante sogar Buchautorin nennen. In „Meine zauberhafte Dekowelt“ zeigt die 56-Jährige fantasievolle Figuren wie Wichtel und Elfenkinder. Mit kreativen, natürlichen Dekoideen, die oft aus Gartenmaterialien und Fundstücken der Natur bestehen, weckt Waldl nicht nur die Lust der Kinder, sich in der Adventzeit an den Tisch zu setzten. „Im Wald finde ich praktisch alles, was ich brauche. Und mit etwas Einfallsreichtum lässt sich daraus wirklich tolles machen“, nickt Waldl.

Materialien für die süßen Dekoartikel finden sich viele in der Natur.
Materialien für die süßen Dekoartikel finden sich viele in der Natur.
In ihren Videos gibt sie Anweisungen zum Selbermachen.
In ihren Videos gibt sie Anweisungen zum Selbermachen.

20 Millionen schauen sich Waldls Videos an
Es gibt Monate, da haben Waldls Videos (insta: blumenparadiesmichaela) 20 Millionen Aufrufe. „Ich bin jetzt nicht berühmt. Viele sehen mich einfach als Naturmädel oder Elfenkönigin. Aber meine ersten Videos sind gleich viral gegangen und Tausende Male weltweit geteilt worden“, so die Unternehmerin aus Stadl-Paura. Deren Social-Media-Abonnenten aus Österreich, Italien, Frankreich und Südamerika kommen. Und mit dem neuen Buch, den Bastelideen und den süßen Adventdekos kommen sicherlich noch viele dazu.

Vera Lischka
Oberösterreich

