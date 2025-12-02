Nur wenige Ideen für die Belebung der Innenstadt

15 Prozent Leerstände

Neben Beratungen in Steuerangelegenheiten, Versicherungs- oder Notarfragen winken auch Unterstützungen im IT-Bereich. Derzeit würden nur zwei der drei Bewerbungen für einen Gewinn in Frage kommen. Beim dritten Vorschlag müsse das Konzept noch nachjustiert werden. Die zwei anderen Ideen kommen aus dem künstlerisch, kreativen Bereich sowie der Gastronomie. „Ziel ist es, den Leerstand in den Erdgeschoßen der Innenstadt zu verringern“, erklärt Ersthofer. Laut Stadtmarketing-Geschäftsführer Georg Bachleitner seien 15% der Innenstadt vom Leerstand betroffen. Bürgermeister Johannes Waidbacher (VP) war zum Auftakt des Wettbewerbs im Sommer überzeugt, dass es viele Menschen mit guten Ideen gibt. „Sie wollen wir vor den Vorhang holen.“