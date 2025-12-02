Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Holpriger Start

Nur wenige Ideen für die Belebung der Innenstadt

Oberösterreich
02.12.2025 14:00
In Braunau sind 15 Prozent der Innenstadt vom Leerstand betroffen.
In Braunau sind 15 Prozent der Innenstadt vom Leerstand betroffen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Um Leerstände zu beseitigen, engagierte das Braunauer Stadtmarketing eine eigene Beratungsfirma mit der Durchführung eines Gründerwettbewerbs. Dank EU-Förderungen stehen für dieses Projekt auch knapp 100.000 Euro zur Verfügung. Trotz reichlich Marketing und fünf wertvollen Preisen liegen erst drei Ideen am Tisch. 

0 Kommentare

Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für den Gründer-Wettbewerb „get up! #StadtUp“ in Braunau. Vier Wochen vor Ablauf der Einreichfrist liegen bei der vom Stadtmarketing engagierten Beratungsfirma Cima aus Ried/I. von den erhofften 30 erst drei Ideen für die Belebung der Innenstadt am Tisch.

Fristverlängerung möglich
„Notfalls müssen wir die Einreichfrist verlängern. Erfahrungsgemäß beginnt kurz vor Ablauf die heiße Phase“, rechnet Evelyn Ersthofer von der Firma Cima noch mit weiteren Vorschlägen von Gründern und Jungunternehmern. Immerhin werden fünf Gewinner ermittelt, die Dienstleistungen im Wert von 100.000 Euro für eine Firmengründung erhalten.

15 Prozent Leerstände
Neben Beratungen in Steuerangelegenheiten, Versicherungs- oder Notarfragen winken auch Unterstützungen im IT-Bereich. Derzeit würden nur zwei der drei Bewerbungen für einen Gewinn in Frage kommen. Beim dritten Vorschlag müsse das Konzept noch nachjustiert werden. Die zwei anderen Ideen kommen aus dem künstlerisch, kreativen Bereich sowie der Gastronomie. „Ziel ist es, den Leerstand in den Erdgeschoßen der Innenstadt zu verringern“, erklärt Ersthofer. Laut Stadtmarketing-Geschäftsführer Georg Bachleitner seien 15% der Innenstadt vom Leerstand betroffen. Bürgermeister Johannes Waidbacher (VP) war zum Auftakt des Wettbewerbs im Sommer überzeugt, dass es viele Menschen mit guten Ideen gibt. „Sie wollen wir vor den Vorhang holen.“

60-prozentige Förderung
Am Bewerb dürfen auch Nicht-Braunauer teilnehmen. Die Leader-Region übernimmt rund 60 Prozent der Ausgaben für Marketing oder Beratungen der Bewerber. Bachleitner schätzt die Kosten auf knapp unter 100.000 Euro. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
229.042 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.004 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.256 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
621 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Oberösterreich
Musiktheater Linz
Adam und Eva zwischen Fels und Müllhalde
Holpriger Start
Nur wenige Ideen für die Belebung der Innenstadt
Pächtersuche
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
Im Bergschlößlpark
Proteste begleiten Rodungen für Westringautobahn
Zwei in Haft
Amtsbekanntes Diebes-Trio (13, 14 und 15) erwischt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf