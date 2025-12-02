Proteste begleiten Rodungen für Westringautobahn

„Verschlechterung der Lebensqualität“

Grünen-Umweltstadträtin Eva Schobesberger äußert sich kritisch zu dem Projekt: „Für dieses völlig aus der Zeit gefallene Bauwerk die ohnehin wenigen Grünflächen in diesem Stadtviertel zu zerstören, bedeutet mutwillig die Verschlechterung der Lebens- und Aufenthaltsqualität für die Linzer in der Teilen der Innenstadt in Kauf zu nehmen.“ Sie verweist dabei auf eine von ihr beauftragte stadtklimatologische Einschätzung, nach der die Rodungen Auswirkungen bis ins Volksgartenviertel haben könnten. Besonders Menschen in ohnehin klimatisch belasteten Vierteln seien laut ihrer Darstellung stärkerer Hitze ausgesetzt.