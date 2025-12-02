Vorteilswelt
FA-Cup-Sieger Scharner

„Auf einmal war ich der Staatsfeind Nummer 1!“

Fußball National
02.12.2025 18:41
Im Jahr 2003 feierte der 45-Jährige im violetten Irokese das Double mit der Austria
Im Jahr 2003 feierte der 45-Jährige im violetten Irokese das Double mit der Austria(Bild: GEPA)

Die „Krone“ besuchte Paul Scharner in seiner Heimat Purgstall, sprach mit dem früheren Defensivallrounder über ereignisreiche Jahre bei der Austria, das Cup-Märchen in Wembley und seine turbulente Karriere im ÖFB-Team.

Vom violetten Helden zum Sündenbock. Vom Verweigerer zum FA-Cup-Sieger. Die Karriere von Paul Scharner war geprägt von Höhen und Tiefen – und ist prädestiniert für eine mehrteilige Netflix-Doku. Man bringe das Popcorn, Film ab!

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
FA-Cup-Sieger Scharner
„Auf einmal war ich der Staatsfeind Nummer 1!“
Mit Wattens zu Gast
Semlic: Der Spion, der Sturm einst „liebte“
Schlager-Klartext
Darum stolpert Red Bull Salzburg über die Zwerge
ÖFB-Legionär erzählt
Herzoperation! „Das war wirklich ziemlich knapp“
Vor Tirol-Match
Schwere Verletzung! Sturm verliert Verteidiger
