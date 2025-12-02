Zwei Kilo Gold für Rettung des Sohnes übergeben

Der Coup war bereits am vergangenen Freitag passiert: Um 11.46 Uhr rief ein angeblicher Arzt eine Pensionistin aus Eferding am Handy an und gab sich als Leiter der Chirurgie eines Linzer Krankenhauses aus: „Ihr Sohn ist mit Krebs im Endstadium eingeliefert worden.“ Und es gibt nur ein Medikament, das ihn retten kann. Dies sei in der Schweiz erhältlich, koste 180.000 Schweizer Franken, also etwa 193.000 Euro.