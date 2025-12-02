Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Herzensprojekt

Platz für das Christkind: Kinder tun Kindern Gutes

Kärnten
02.12.2025 19:58
Laila Stabauer will bedürftigen Kindern mit ihrem Projekt Gutes tun.
Laila Stabauer will bedürftigen Kindern mit ihrem Projekt Gutes tun.(Bild: Elisa Aschbacher)

Kinder tun anderen Kindern etwas Gutes und machen zu Hause gleichzeitig Platz für die Geschenke vom Christkind. Dieses Projekt hat Laila Stabauer aus Gmünd gestartet. Am Samstag wird im Einkaufscenter Südpark und in Velden übrigens Gutes getan.

0 Kommentare

Eine besondere Aktion hat Laila Stabauer gestartet. „Ich bin selbst Mutter und weiß aus eigener Erfahrung, dass das Leben Höhen und Tiefen mit sich bringen kann. Ich will Kindern, die krank sind, sozial benachteiligt leben oder Gewalt in der Familie erfahren müssen, zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Und zwar geht es darum, dass Kinder ein ausgewähltes Spielzeug in gutem Zustand von sich persönlich im Kindergarten oder bei ihr im Geschäft „StilZone“ in Gmünd abgeben – und damit Platz für das Christkind bei sich zu Hause schaffen. „So lernen Kinder, etwas Gutes zu tun, und bereiten gleichzeitig anderen eine Freude.“

Bereits im Vorjahr ist das Projekt von Laila gut angekommen.
Bereits im Vorjahr ist das Projekt von Laila gut angekommen.(Bild: zvg)
Zahlreiche Kinder haben ein Spielzeug abgegeben, um anderen Kindern eine Freude zu bereiten.
Zahlreiche Kinder haben ein Spielzeug abgegeben, um anderen Kindern eine Freude zu bereiten.(Bild: zvg)

Laila sucht Abnehmer für das Spielzeug
Drei Kindergärten aus dem Liesertal machen mit. „Nun suche ich mehr Abnehmer. Ich will, dass die Geschenke direkt zum Kind gelangen, nicht weiterverkauft werden.“ Laila Stabauer sucht Abnehmer, also Institutionen, für ihr Projekt. Infos unter: info@stil-zone.at

„Krone“-Leser helfern
Charity-Punsch für einen guten Zweck

Zur Weihnachtszeit wollen viele Menschen gemeinsam Gutes tun. Am Samstag steigt der traditionelle Charity-Punsch im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark. „Ab 11 Uhr wird Glühmost und Punsch für einen guten Zweck ausgeschenkt“, sagt Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz. Für den kleinen Hunger gibt es auch Brote.

„Viele Promis aus Unterhaltung, Politik und Wirtschaft sind wieder bei uns. Nik P., Nocki-Star Gottfried Würcher oder Marco Ventre schauen vorbei. Wir unterstützen schon seit vielen Jahren in Not geratene Menschen in Kärnten“, sagt Achatz. Auch die „Krone“ beteiligt sich an der Spendenaktion.

Gesamterlös wird für Aktion „Krone“-Leser helfen gespendet
Der Gesamterlös des Charity-Punschs am Gemonaplatz in Velden wird ebenso für die Aktion „Krone“-Leser helfen gespendet. An fünf Abenden wird heuer jeweils an einem Samstag zwischen 17 und 19 Uhr von prominenten Künstlern Punsch ausgeschenkt.

Lesen Sie auch:
Südpark-Chef Heinz Achatz, Musiker und Produzent Nik P. und „Nocki“-Star Gottfried Würcher ...
„Krone“-Spendenaktion
Lassen Sie uns zusammen helfen und etwas Gutes tun
30.11.2025

„2000 Euro sind nach den ersten zwei Abenden bereits gesammelt“, strahlt Organisatorin Andrea Mayer-Rinner. Musikgrößen machen gratis den Ausschank. Würcher und Marco Ventre helfen auch in der Casino-Stadt mit. Am Samstag singt auch Stefanie Mayer drei Songs.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
267.006 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
152.258 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
150.129 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
822 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
763 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Mehr Kärnten
Neues Herzensprojekt
Platz für das Christkind: Kinder tun Kindern Gutes
61. Nacht des Sports
Schafft Tschofenig heuer die Titelverteidigung?
Krone Plus Logo
Bürger klagte Gemeinde
Gericht zieht Grenzen für die Informationsfreiheit
Häcksler in Vollbrand
Feuerwehren konnten Holz vor Flammen bewahren
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 76
Endlich: Das Eishockey-Unterhaus legt los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf