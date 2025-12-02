Platz für das Christkind: Kinder tun Kindern Gutes

Und zwar geht es darum, dass Kinder ein ausgewähltes Spielzeug in gutem Zustand von sich persönlich im Kindergarten oder bei ihr im Geschäft „StilZone“ in Gmünd abgeben – und damit Platz für das Christkind bei sich zu Hause schaffen. „So lernen Kinder, etwas Gutes zu tun, und bereiten gleichzeitig anderen eine Freude.“