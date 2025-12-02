Platz für das Christkind: Kinder tun Kindern Gutes

Kinder tun anderen Kindern etwas Gutes und machen zu Hause gleichzeitig Platz für die Geschenke vom Christkind. Dieses Projekt hat Laila Stabauer aus Gmünd gestartet. Am Samstag wird im Einkaufscenter Südpark und in Velden übrigens Gutes getan.
Eine besondere Aktion hat Laila Stabauer gestartet. „Ich bin selbst Mutter und weiß aus eigener Erfahrung, dass das Leben Höhen und Tiefen mit sich bringen kann. Ich will Kindern, die krank sind, sozial benachteiligt leben oder Gewalt in der Familie erfahren müssen, zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“
Und zwar geht es darum, dass Kinder ein ausgewähltes Spielzeug in gutem Zustand von sich persönlich im Kindergarten oder bei ihr im Geschäft „StilZone“ in Gmünd abgeben – und damit Platz für das Christkind bei sich zu Hause schaffen. „So lernen Kinder, etwas Gutes zu tun, und bereiten gleichzeitig anderen eine Freude.“
Laila sucht Abnehmer für das Spielzeug
Drei Kindergärten aus dem Liesertal machen mit. „Nun suche ich mehr Abnehmer. Ich will, dass die Geschenke direkt zum Kind gelangen, nicht weiterverkauft werden.“ Laila Stabauer sucht Abnehmer, also Institutionen, für ihr Projekt. Infos unter: info@stil-zone.at
Zur Weihnachtszeit wollen viele Menschen gemeinsam Gutes tun. Am Samstag steigt der traditionelle Charity-Punsch im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark. „Ab 11 Uhr wird Glühmost und Punsch für einen guten Zweck ausgeschenkt“, sagt Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz. Für den kleinen Hunger gibt es auch Brote.
„Viele Promis aus Unterhaltung, Politik und Wirtschaft sind wieder bei uns. Nik P., Nocki-Star Gottfried Würcher oder Marco Ventre schauen vorbei. Wir unterstützen schon seit vielen Jahren in Not geratene Menschen in Kärnten“, sagt Achatz. Auch die „Krone“ beteiligt sich an der Spendenaktion.
Gesamterlös wird für Aktion „Krone“-Leser helfen gespendet
Der Gesamterlös des Charity-Punschs am Gemonaplatz in Velden wird ebenso für die Aktion „Krone“-Leser helfen gespendet. An fünf Abenden wird heuer jeweils an einem Samstag zwischen 17 und 19 Uhr von prominenten Künstlern Punsch ausgeschenkt.
„2000 Euro sind nach den ersten zwei Abenden bereits gesammelt“, strahlt Organisatorin Andrea Mayer-Rinner. Musikgrößen machen gratis den Ausschank. Würcher und Marco Ventre helfen auch in der Casino-Stadt mit. Am Samstag singt auch Stefanie Mayer drei Songs.
