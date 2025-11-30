Lassen Sie uns zusammen helfen und etwas Gutes tun

An diesem Tag wurde das Leben einer Familie aus der Bahn gerissen: Sude – gerade erst 50 Tage alt – saß im Kindersitz im Auto, als der Wagen plötzlich ins Schleudern kam und in ein anderes Auto krachte. Zunächst schien das kleine Mädchen den Unfall überstanden zu haben, doch plötzlich hörte es auf zu atmen. Ärzte kämpften um Sudes Leben. Das Mädchen besucht mittlerweile die Kooperative Kleinklasse der Mittelschule Friesach, liebt Musik, lacht – doch kann aufgrund des massiven Schädelhirntraumas weder selbst essen noch schlucken, ist durch den Unfall blind, auf einen Rollstuhl angewiesen und bekommt ihr Essen über eine spezielle Magensonde. Sudes Familie steht gerade vor einem Umzug. In ihrem neuen Zuhause möchten sie ein spezielles Zimmer für sie einrichten – mit Therapieutensilien und Patientenlifter.