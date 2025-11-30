Vorteilswelt
„Krone“-Spendenaktion

Lassen Sie uns zusammen helfen und etwas Gutes tun

Kärnten
30.11.2025 10:00
Südpark-Chef Heinz Achatz, Musiker und Produzent Nik P. und „Nocki“-Star Gottfried Würcher ...
Südpark-Chef Heinz Achatz, Musiker und Produzent Nik P. und „Nocki“-Star Gottfried Würcher (v.l.) freuen sich auf den Charity-Punsch im Südpark am 6. Dezember. Würcher ist auch in Velden dabei!(Bild: Evelyn Hronek)

Die besinnlichste Zeit des Jahres ist auch jene, in der wir uns darüber bewusst werden sollten, wie gut es uns geht – und dass manche weniger Glück im Leben haben. Schön, wenn wir tragische Schicksale wenigstens etwas verbessern können.

Gemeinsam helfen – das ist es, was beim Charity-Punsch im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark im Mittelpunkt steht: „Wir unterstützen in Not geratene Menschen in Kärnten! In den vergangenen Jahren ist es bereits gelungen, zahlreichen Menschen zu helfen“, bedankt sich Centermanager Heinz Achatz für die letzten Spendenaktionen, die gemeinsam mit der „Krone“ durchgeführt wurden.

Helfen Sie uns bitte, zu helfen. Bei uns kommt jeder Spenden-Cent bei den Begünstigten an. Wir danken Ihnen schon jetzt für die Hilfe.

Hannes Mößlacher, Chefredakteur „Kärntner Krone“

Und bald ist es wieder so weit: Am Samstag, 6. Dezember, wird beim Südpark-Haupteingang wieder Glühmost und Punsch für den guten Zweck ausgeschenkt – Start ist um 11 Uhr. Dazu gibt’s Brote für den kleinen Hunger. Promis aus Unterhaltung, Politik und Wirtschaft schauen gerne vorbei und helfen mit.

Auch Velden sammelt Spenden
Bereits fantastisch angelaufen ist auch der Charity-Punsch im Café und Restaurant Gemona am Gemonaplatz in Velden, bei dem ebenfalls für „Krone“-Leser helfen gesammelt wird: Organisatorin Andrea Mayer-Rinner hat gleich am Starttag 1000 Euro an Spenden gezählt. Auch diese Aktion lassen sich Künstler nicht entgehen: Silvio Samoni machte etwa den Ausschank-Auftakt und gab einige Lieder zum Besten.

Auch am Gemonaplatz werden Spenden gesammelt.
Auch am Gemonaplatz werden Spenden gesammelt.(Bild: Andrea Mayer)

„Wir wollen ein kleines Weihnachtswunder für bedürftige Kärntner möglich machen“, betont Mayer-Rinner, die bis Weihnachten noch dreimal zum Charity-Punsch lädt: Am Velender Gemonaplatz wird an den Adventsamstagen, jeweils zwischen 17 und 19 Uhr, um fünf Euro ein Glühwein ausgeschenkt. Am 6. Dezember macht der singende Moderator Marco Ventre mit, Stefanie Mayer liefert ebenfalls drei Songs. Eine Woche später, am 13. Dezember, ist dann Kilt-Ausstatter Thomas Rettl dran. Beim Finale kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember, schenken „Nocki“-Star Gottfried Würcher sowie Monika Martin und Otto Retzer den Gästen ihren Punsch ein. So lassen sich ein Besuch am Christkindlmarkt und Spenden gut vereinen.

Spenden & Mithelfen

Die „Krone“ stellt sich mit dem Verein „Krone“-Leser helfen schon seit fast 20 Jahren in den Dienst all jener Österreicherinnen und Österreicher, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen. Folgende Kärntner benötigen dringend Ihre Hilfe:

  • Helfen Sie dem Ehepaar, das sich nach erlittenem Schütteltrauma aufopfernd um seinen Enkel Marcel (Name von der Redaktion geändert) kümmert: Spenden bitte mit dem Kennwort Trauma versehen
  • Damit das bevorstehende Weihnachtsfest für Sude und ihre Familie schön wird und sie sich ganz auf ihr neues Heim konzentrieren können: Spenden Sie mit dem Kennwort Zuhause
  • Unter dem Kennwort Schicksalsschlag können Sie einer alleinerziehenden Mama und ihren beiden Kindern unvergessliche Weihnachten bescheren.
  • IBAN: AT45 3900 0000 05919006
  • Spenden, die das Ziel übersteigen bzw. allfällige, nach einem Zeitraum von zwei Monaten nach Erscheinen des Artikels einlangende Spenden können seitens des Vereins auch für andere Hilfsaktionen
Nach Schütteltrauma
Ein neuer Rollstuhl für kleinen Thomas

Mit zweieinhalb Monaten erlitt Thomas (Name geändert) etwas, das kaum fassbar ist: Der Säugling wurde von seiner Mutter misshandelt und zog sich ein Schütteltrauma zu – eine Hirnverletzung, die durch äußere Gewalt verursacht wird. Häufig führt ein solches Trauma zum Tod oder zu lebenslangen Beeinträchtigungen. Thomas überlebte – ist jedoch schwer beeinträchtigt, körperlich wie geistig, und benötigt rund um die Uhr Betreuung. Nach einem Krankenhausaufenthalt kam er direkt zu seinen Großeltern, die sich liebevoll um ihn kümmern: „Wir haben uns sofort bemüht, ihn als Pflegekind aufzunehmen, damit er nirgendwo anders hinkommt.“ Das Ehepaar musste bereits viel Geld aufbringen – etwa für ein spezielles Auto. Derzeit benötigt die Familie eine Pflegeliege und „ein neuer E-Rollstuhl wäre toll.“

Nach Unfall
Sude ist auf externe Hilfe angewiesen

An diesem Tag wurde das Leben einer Familie aus der Bahn gerissen: Sude – gerade erst 50 Tage alt – saß im Kindersitz im Auto, als der Wagen plötzlich ins Schleudern kam und in ein anderes Auto krachte. Zunächst schien das kleine Mädchen den Unfall überstanden zu haben, doch plötzlich hörte es auf zu atmen. Ärzte kämpften um Sudes Leben. Das Mädchen besucht mittlerweile die Kooperative Kleinklasse der Mittelschule Friesach, liebt Musik, lacht – doch kann aufgrund des massiven Schädelhirntraumas weder selbst essen noch schlucken, ist durch den Unfall blind, auf einen Rollstuhl angewiesen und bekommt ihr Essen über eine spezielle Magensonde. Sudes Familie steht gerade vor einem Umzug. In ihrem neuen Zuhause möchten sie ein spezielles Zimmer für sie einrichten – mit Therapieutensilien und Patientenlifter.

Nach Rückschlägen
Schicksalsschläge für junge Familie

Gleich mehrere Schicksalsschläge musste eine Mutter mit ihren beiden kleinen Kindern erleben. Und seither kämpft die Unterkärntnerin jeden Tag aufs Neue, um sich und ihre kleine Familie über Wasser zu halten. Trotz Job reicht das Geld aber kaum zum Überleben; an einen gemeinsamen Familienurlaub oder besondere Weihnachtsgeschenke für die beiden kleinen Kinder ist nicht zu denken.

Die „Krone“-Familie möchte daher der Mutter und ihren beiden Kindern unter die Arme greifen und ihnen ein paar Wünsche vom Brief an das Christkind erfüllen. Unter anderem wünschen sich die Kleinen ein Fahrrad. Und vielleicht reicht das Geld auch für einen ersten gemeinsamen Urlaub. Damit die junge Familie wenigstens für ein paar Tage die Sorgen des Alltags hinter sich lassen kann.

